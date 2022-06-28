دوري "أن بي آيه": إيرفينغ يفعّل بند تمديد عقده مع نتس للموسم القادم (تقارير)

سارة ستاير غيتي/غيتي عبر ا ف ب

قاد كايري إيرفينغ فريقه بروكلين نتس إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بفوزه على كليفلاند كافالييرز 115-108 في الملحق "بلاي إن" الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 12 نيسان/أبريل 2022

نيويورك (أ ف ب) – أعلن كايري إيرفينغ انه قرر تفعيل بند تمديد عقده للموسم المقبل من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مقابل 37 مليون دولار للبقاء ضمن صفوف فريقه الحالي بروكلين نتس، حسب ما أفاد الإثنين موقع "ذي أثلتيك".

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ويأتي التقرير قبل يومين من الموعد النهائي لاتخاذ ابن الثلاثين عاماً قراره بشأن الوفاء بالتزامه لمدة أربع سنوات تجاه نتس.

قال إيرفينغ "العالم يستمر بفضل الناس العاديين، لكن أولئك الذين يجرؤون على أن يكونوا مختلفين يقودوننا إلى الغد. لقد اتخذت قرار تفعيل بند التمديد. نراكم في الخريف".

وذكر التقرير أن إيرفينغ أراد تفادي الانتقالات المحتملة للبقاء مع بروكلين وزميله كيفن دورانت، على أمل في أن يتمكن الفريق من المنافسة على لقب الدوري الأميركي للمحترفين.

ولم يخض إيرفينغ الذي انضم إلى نتس عام 2019 قادماً من بوسطن سلتيكس، سوى 103 مباريات في المواسم الثلاثة الماضية بسبب تعرضه للعديد من الاصابات والمشكلات الجسدية ورفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ليُمنع من خوض المباريات البيتيّة لفريقه بموجب لوائح الصحة العامة في مدينة نيويورك المطبقة حتّى آذار/مارس 2022.

وعلى الرغم من تدعيم صفوفه بنجمين من العيار الثقيل، إلاّ أنّ نتس خيب الآمال في الموسم الماضي بتحقيقه 44 فوزاً مقابل 38 هزيمة، قبل أن يسحقه بوسطن سلتيكس 4-صفر في سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف". علماً أنه خسر قبلها بموسم في الدور الثاني أمام ميلووكي باكس في طريق الأخير لاحراز اللقب.

كما لم يتجاوز نتس الدور الثاني من "بلاي أوف" منذ خسارته نهائي الدوري عام 2003 أمام سان انطونيو سبيرز، عندما كان مقر فريق نتس في نيوجيرسي.

وبلغ معدل إيرفينغ 27.4 نقطة و5.8 تمريرات حاسمة و4.4 متابعات و1.4 سرقة (ستيل) في المباراة الواحدة خلال 29 مشاركة الموسم الماضي.

وبلغ معدله في المواسم الثلاثة الماضية مع بروكلين 27.1 نقطة و6 تمريرات حاسمة.

وكان نتس استبدل نجمه جيمس هاردن بلاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الأسترالي بن سيمونز أواخر الموسم الماضي، وفي حال تمكن الأخير من استعادة مستواه السابق عقب جراحة في الظهر، فسيساعد ذلك في تعزيز قدرات نتس للمنافسة على اللقب الموسم المقبل.

وكان دورانت ينتظر قرار زميله إيرفينغ قبل أن يحسم مستقبله مع نتس.

© 2022 AFP