روسيا تؤكد "التزامها" إمداد البرازيل بالأسمدة

إيفاريستو سا ا ف ب/ارشيف

لقطة من مزرعة في في البرازيل بتاريخ 19 أيار/مايو 2022

برازيليا (أ ف ب) – تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين لنظيره البرازيلي جايير بولسونارو بأن موسكو "ملتزمة" المحافظة على مواصلة إيصال شحناتها من الأسمدة التي تحتاجها الدولة الزراعية العملاقة في أميركا الجنوبية.

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وقال بولسونارو إن الرئيسين عقدا محادثات هاتفية ناقشا خلالها "الأمن الغذائي" و"انعدام أمن الطاقة"، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وفي بيانه بشأن المحادثة، قال الكرملين إن بوتين "شدد على أن روسيا ملتزمة الإيفاء بالتزاماتها لضمان إيصال الأسمدة الروسية إلى المزارعين البرازيليين من دون أي توقف".

وأضاف البيان أن بوتين طلب "إعادة هندسة التجارة الحرة للمنتجات الغذائية والأسمدة التي انهارت جرّاء العقوبات الغربية" المفروضة على روسيا ردا على غزو أوكرانيا.

وتستورد البرازيل التي تعد قوة زراعية عالمية أكثر من 80 في المئة من أسمدتها، وهو رقم يرتفع إلى 96 في المئة بالنسبة للبوتاسيوم، بحسب وزارة الزراعة.

وتأتي أكثر من 20 في المئة من هذه الأسمدة المستوردة من روسيا.

لكن العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في شباط/فبراير، أثارت مخاوف في البرازيل من إمكانية تأثر إمداداتها من الأسمدة.

كما أعلنت حكومة بولسونارو بدء مفاوضات مع مورّدين بديلين خصوصا كندا والأردن ومصر والمغرب، بينما أضافت بأنها ستزيد الإنتاج المحلي.

© 2022 AFP