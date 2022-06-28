موناكو يعلن ضم الياباني مينامينو

مهاجم المنتخب الياباني تاكومي مينامينو خلال مباراة ضد تونس في كأس كيرين الدولية في أوساكا في 14 حزيران/يونيو 2022.

موناكو (أ ف ب) – أعلن موناكو ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع مهاجم ليفربول الإنكليزي الدولي الياباني تاكومي مينامينو لمدة اربع سنوات.

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ولم يكشف نادي الامارة عن قيمة العقد لكن مصادر مقربة من الملف اشارت الى ان موناكو سيدفع 15 مليون يورو للحصول على المهاجم الياباني الذي سجل 17 هدفا في 42 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وقال المدير الرياضي في موناكو بول ميتشيل "يتمتع مينامينو بخبرة كبيرة على اعلى المستويات من خلال مشاركاته في المسابقات الاوروبية واحرازه الكثير من الكؤوس".

وبدأ مينامينو مسيرته في نادي سيريزو اوساكا الياباني قبل ان يتوجه الى اوروبا حيث دافع عن الوان نادي ريد بول سالزبورغ النمسوي اعتبارا من كانون الثاني/يناير عام 2015 قبل ان يحصل ليفربول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير 2020.

وفشل المهاجم الياباني في فرض نفسه اساسيا في صفوف ليفربول فأعير الى ساوثمبتون لفترة ستة اشهر من شباط/فبراير الى حزيران/يونيو 2021 قبل ان يعود الى صفوفه الموسم الفائت.

© 2022 AFP