اسبانيا بدأت بنقل الغاز الى المغرب

إريك بيارمون ا ف ب

مدريد (أ ف ب) – بدأت إسبانيا لأول مرة بنقل الغاز إلى المغرب عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا مؤكدة أنه ليس غازًا جزائريًا، في حين توقفت الجزائر عن توفير الغاز عبر هذا الخط باتجاه إسبانيا منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر على خلفية أزمة دبلوماسية.

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وقالت مصادر في وزارة التحول البيئي الإسبانية لوكالة فرانس برس إنه "استنادا الى العلاقات التجارية وحسن الجوار تم أمس (الثلاثاء) ارسال أول شحنة غاز طبيعي مسال عبر خط أنابيب المغرب العربي-اوروبا بعد أن اشتراها المغرب من الأسواق الدولية ووصلت الى محطة اسبانية لإعادة تحويلها إلى غاز طبيعي".

في شباط/فبراير، أعلنت اسبانيا انها ستعيد تصدير الغاز الى المغرب عبر هذا الخط الذي لم تعد تغذيه الجزائر باتجاه اسبانيا عبر الأراضي المغربية منذ نهاية تشرين الاول/اكتوبر بسبب ازمة دبلوماسية حول الصحراء الغربية.

وقال المصدر ذاته لفرانس برس ان "إجراءات اعتمدت لإصدار إفادة تضمن ان الغاز (المنقول من اسبانيا الى المغرب) ليس منشأه الجزائر".

هددت الجزائر في نيسان/أبريل بفسخ عقد نقل الغاز الى إسبانيا إذا قامت مدريد بنقل الغاز الجزائري "إلى وجهة ثالثة" في إشارة ضمنية إلى المغرب.

وقالت مصادر في وزارة التحول البيئي إن مهمة شركة إنغاز Enagás التي تدير شبكة الغاز الإسبانية هي "التحقق من مصدر الغاز الطبيعي المسال" الذي يشتريه المغرب وبعد تفريغ الشحنة إصدار شهادة مع "البيانات ذات الصلة" وبالتالي "تجنب تصدير غاز لم يتم تفريغه لهذا الغرض".

لكن قيام إسبانيا بنقل الغاز عبر خط الأنابيب هذا ليس بالأمر البسيط في اطار العلاقات المعقدة بين الجزائر والمغرب. ومن تترقب اسبانيا باهتمام كبير رد فعل الجزائر.

والحكومة الجزائرية مستاءة جدا من إسبانيا منذ أن قرر رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في آذار/مارس دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط مستمرة منذ نحو عام.

ردا على تغيير الموقف هذا، استدعت الجزائر سفيرها في إسبانيا ولم تستبعد سوناطراك شركة النفط والغاز الجزائرية رفع سعر الغاز المسلم لإسبانيا.

كما علقت السلطات الجزائرية مطلع حزيران/يونيو معاهدة تعاون مع إسبانيا بينما أعلنت هيئة مصرفية رئيسية في الجزائر فرض قيود على المعاملات التجارية مع مدريد.

وتراجع اعتماد إسبانيا على الغاز الجزائري بشكل كبير منذ وقف خط أنابيب غاز المغرب العربي-أوروبا، لكن ما يقارب ربع الغاز الذي تستورده إسبانيا كان لا يزال يأتي من الجزائر في الربع الأول مقارنة بأكثر من 40% في عام 2021، وفقًا للشركة المشغلة لشبكة الغاز الاسبانية.

يتم تسليم شحنات الغاز لإسبانيا من قبل شركة النفط والغاز الجزائرية العملاقة سوناطراك عبر خط أنابيب ميدغاز البحري الذي يربط مباشرة البلدين.

© 2022 AFP