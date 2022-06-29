الاسباني خيسيه ينضم الى أنقرة غوجو التركي

الاسباني خيسيه رودريغيس رويس (يسار) خلال مباراة فريقه سبورتينغ ضد فاماليكاو في الدوري البرتغالي لكرة القدم في لشبونة في 23 أيلول/سبتمبر 2019.

اسطنبول (أ ف ب) – أعلن نادي أنقرة غوجو الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى في تركيا لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع الجناح الأيسر الدولي الإسباني السابق خيسيه رودريغيس رويس.

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وقال نادي أنقرة في بيان إن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما وقع عقدا لمدة عام مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ولعب خيسيه الموسم الماضي مع لاس بالماس من الدرجة الثانية في إسبانيا والذي سبق له أن لعب في صفوفه على سبيل الإعارة في النصف الأول من عام 2017.

وبدأ خيسيه (5 مباريات دولية) مسيرته الكروية مع ريال مدريد حيث لعب مع الفريق الرديف في الفترة بين 2011 و2013 قبل أن يلتحق بالفريق الأول في الفترة بين 2010 و2016، ومنه إلى باريس سان جرمان الفرنسي في الفترة بين 2016 و2020 أعاره خلالها الى لاس بالماس (2017) وستوك سيتي الإنكليزي (2017-2018) وبيتيس اشبيلية (2019) وسبورتينغ البرتغالي (2019-2020).

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