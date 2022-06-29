بطولة السعودية: النصر يتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا

المدرب الفرنسي رودي غارسيا خلال مباراة فريقه السابق ليون مع ديجون في الدوري الفرنسي لكرة القدم. ديسين، بالقرب من ليون، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2019

الرياض (أ ف ب) – تعاقد النصر السعودي مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا وفق ما أعلن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، من دون أن يكشف عن مدة العقد أو قيمة الصفقة.

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وقال النصر في حسابه على تويتر "وقع رئيس مجلس إدارة نادي #النصر الأستاذ مسلي آل معمر عقداً مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم. متمنين له التوفيق مع #العالمي".

أما رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر، فكتب في حسابه على تويتر في تغريدة أعاد نشرها النادي "أولى خطوات الإعداد للموسم المقبل هي التعاقد مع المدرب، كانت مفاوضات طويلة وشاقة، لكن العقبات والصعوبات تزول بوجود الرمز خالد (في إشارة الى الأمير خالد بن فهد داعم النادي).. سيكون غارسيا في الرياض الأسبوع المقبل، لاستكمال التحضيرات ودراسة أوضاع الفريق، ونسأل الله التوفيق".

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بأن المدرب الفرنسي البالغ 58 عاماً سيوقع عقداً مدته سنتين، وسيتقاضى راتباً سنوياً يشمل الطاقم المساعد قدره 5.8 ملايين يورو.

وبات غارسيا خامس مدرب فرنسي يشرف على النصر بعد روبير هيربان الذي حقق مع النادي كأس الملك عام 1986 على حساب الاتحاد، وجان فرنانديز الذي أشرف على الفريق العاصمي ثلاث مرات وفي كل مرة حقق فيها بطولة، بدأها بالدوري عام 1994، ثم بطولة الأندية الخليجية عام 1996، وأخيراً كأس الكؤوس الآسيوية 1998.

وبين تلك الفترات الثلاث، تولى هنري ميشيل المهمة عام 1995 لكنه لم يحقق أي انجاز، بينما كان آخر المدربين الفرنسيين باتريس كارتيرون الذي قاد الفريق لنهائي كأس ولي العهد عام 2017 وخسره أمام الاتحاد صفر-1.

وسيحل المدرب السابق لليل وروما الإيطالي ومرسيليا وليون بدلاً من المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو الذي ودعه النادي بعد نهاية الدوري المحلي الذي حل فيه ثالثاً.

وكان النصر تعاقد مع المدرب الأرجنتيني البالغ 66 عاماً في كانون الأول/ديسمبر خلفاً للبرتغالي بدرو مانويل وقاد الفريق في 20 مباراة، منها 18 في الدوري واثنتان في كأس الملك، فاز خلالها في 15 وتعادل في اثنتين وخسر ثلاث مباريات.

وسيكون النصر المهمة التدريبية الثانية لغارسيا خارج فرنسا بعد روما الإيطالي الذي دربه بين 2013 وتشرين الأول/أكتوبر 2016 حين رحل عن نادي العاصمة بعدما فسخ الطرفان العقد بالتراضي.

ويبقى النجاح الذي حققه مع ليل الأهم في مسيرته التدريبية بعدما قاده الى ثنائية الدوري والكأس الفرنسيين عام 2011، فيما وصل مع مرسيليا الى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2018، ومع ليون الى نهائي كأس الرابطة الفرنسية عام 2020.

وبدأ غارسيا مشواره التدريبي الاحترافي عام 2001 مع سانت اتيان (كانون الثاني/يناير 2001-آب/أغسطس 2001) ثم تنقل بعدها بين ديجون (2002-2007)، لومان (2007-2008)، وصولاً الى ليل (2008-2013) وبعدها روما (2013-كانون الثاني/يناير 2016) ومرسيليا (تشرين الأول/أكتوبر 2016-أيار/مايو 2019) وليون (تشرين الأول/أكتوبر 2019-أيار/مايو 2021).

واختير غارسيا أفضل مدرب في الدوري الفرنسي عام 2011، كما اختير أفضل مدرب فرنسي ثلاث مرات أعوام 2011 و2013 و2014.

© 2022 AFP