بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش بسهولة الى الدور الثالث وخروج رود

سيباستيان بوزون ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعد فوزه في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون ضد الاسترالي ثاناسي كوكيناكيس في 29 حزيران/يونيو 2022

لندن (أ ف ب) – حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب في النسخ الثلاث الاخيرة انتصاره الـ23 تواليًا في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، ليعبر الاربعاء الى الدور الثالث فيما خرج النروجي كاسبر رود وصيف بطولة رولان غاروس من الدور الثاني.

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وحقق ديوكوفيتش المتوج في ويمبلدون ست مرات انتصارًا سهلا على الاسترالي ثاناسي كوكيناكيس المصنف 79 عالميًا 6-1، 6-4، 6-2 في ساعتين فقط.

وكان الصربي استهل حملة الدفاع عن لقبه الاثنين بفوز حذر على الكوري الجنوبي كوون سوون-وو بأربع مجموعات، إلا أنه رفع مستواه الاثنين وبدا سعيدًا بالأداء الذي قدمه.

قال المتوج بعشرين لقبًا كبيرًا "أنا سعيد جدًا بأدائي اليوم... لم يكن من السهل الإرسال بسبب الرياح"، علمًا أن مباريات الاربعاء تأجل انطلاقها لنحو ساعتين بسبب الامطار باستثناء الملعب الرئيسي حيث لعب ديوكوفيتش والملعب الرقم 1 المجهزين بسقفين متحركين.

وتابع "بإمكاني القول إني سعيد بالطريقة التي رفعت فيها أدائي خلال يومين وآمل في أن أستمر في التطور مع تقدم البطولة".

ويلعب الصربي تاليًا مع مواطنه ميومير كيسمانوفيتش (30) الذي حقق فوزًا مثيرًا على التشيلي أليخاندرو تابيلو (70) بنتيجة 7-6 (7/4)، 7-6 (7/3)، 3-6، 6-3.

وكانت هذه المواجهة الثانية بين دويوكوفيتش والاسترالي وكرر الصربي فوزه بعد أول في الدور الـ32 من رولان غاروس في 2015.

وهو الانتصار الرقم 81 لديوكوفيتش في ويمبلدون، بعد أن أصبح الاثنين أول لاعب لدى الرجال والسيدات على حد سواء يحقق 80 انتصارًا في كل من البطولات الأربع الكبرى.

ويبحث ديوكوفيتش عن لقب سابع على العشب الأخضر في نادي عموم إنكلترا، ليعادل الأميركي العظيم بيت سامبراس، علمًا أن السويسري روجيه فيدرر يحمل الرقم القياسي (8).

وقد يخوض ديوكوفيتش، المتوج في ويمبلدون أعوام 2011، 2014، 2015، 2018، 2019 و2021، بطولته الكبرى الأخيرة هذه السنة كونه مهدد بالحرمان من المشاركة في الولايات المتحدة المفتوحة لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا كما حصل في أستراليا مطلع العام.

وفي أبرز النتائج، ودّع رود المصنف ثالثًا في البطولة والسادس عالميًا بخسارته أمام الفرنسي أوغو أومبير (112) 3-6، 6-2، 7-5، 6-4.

وكان رود يمني النفس في أن يصل الى أدوار متقدمة بعد بلوغه اول نهائي كبير في مسيرته في رولان غاروس هذا العام عندما خسر ضد الاسباني رافايل نادال، لا سيما في ظل غياب المصنف اول الروسي دانييل مدفيديف والثاني الالماني ألكسندر زفيريف وانسحاب الايطالي ماتيو بيريتيني وصيف العام الماضي لإصابته بكوفيد.

ويلتقي أومبير تاليًا مع البلجيكي دافيد غوفان الفائز على الارجنتيني سيباستيان باييس 6-1، 6-2، 6-4.

لدى السيدات، خرجت الاستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثالثة عالميًا بسقوطها امام المغمورة الالمانية يولي نيمير (97) بنتيجة 6-4، 6-صفر.

والجدير بالذكر أن اللاعبين الروس والبيلاروس محظورون من المشاركة في البطولة الإنكليزية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وبالتالي ورداً على قرار المنظّمين، قرّرت رابطتا المحترفين "ايه تي بي" والمحترفات "دبليو تي ايه"، تعليق توزيع النقاط على المشاركين في البطولة.

© 2022 AFP