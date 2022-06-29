بطولة ويمبلدون: قاهرة سيرينا وليامس تنسحب من الزوجي وتغضب شريكتها

غلين كيرك ا ف ب

الفرنسية أرموني تان تحتفل بفوزها على الأميركية سيرينا وليامس في الدور الاول من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، في 29 حزيران/يونيو 2022

لندن (أ ف ب) – انسحبت الفرنسية أرموني تان الأربعاء من منافسات فئة زوجي السيدات لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، غداة فوزها المفاجئ على المخضرمة الأميركية سيرينا وليامس في الدور الاول في الفردي، تاركةً زميلتها "حزينة وخائبة وغاضبة".

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وكان من المقرر أن تخوض تان (24 عاماً) مباراة الزوجي مع الالمانية تامارا كورباتش، إلا انها انسحبت جراء تعرضها لاصابة في فخذها.

كتبت الالمانية في صفحتها على إنستغرام "بعثت لي رسالة هذا الصباح"، مضيفةً "تركتني أنتظر لفترة ساعة قبل بداية اللقاء. أنا حزينة جداً، خائبة وغاضبة جداً لانه لن يمكنني المشاركة في أول زوجي لي في الـ "غراند سلام+".

وتابعت ابنة الـ 27 عاماً والمصنفة 110 عالمياً في الفردي و298 في الزوجي "فعلاً الامر ليس عادلاً. لم أستحق ذلك. سألتني قبل انطلاق البطولة اذا أردت أن العب الزوجي معها ووافقت. لم أعمد إلى الطلب منها، بل هي من طلبت مني".

وأردفت "إذا تنهار بعد مباراة لفترة 3 ساعات في اليوم السابق، فلا يمكنك اللعب بشكل احترافي. هذا رأيي".

واحتاجت تان، المصنفة 115 عالمياً، إلى 3 ساعات و11 دقيقة لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على بطلة ويمبلدون 7 مرات في الدور الأوّل 5-7 و6-1 و6-7 (7-10) في مباراة ماراتونية.

وتواجه قاهرة وليامس في أوّل مشاركة لها على العشب البريطاني الخميس الاسبانية سارا سوريبيس تورمو (45) على أمل التأهل إلى الدور الثالث.

© 2022 AFP