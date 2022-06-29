تياغو سيلفا يأمل في أن يلتحق به نيمار في تشلسي

ريو دي جانيرو (أ ف ب) – أمل المدافع البرازيلي تياغو سيلفا في رؤية "رفيقه العظيم" ومواطنه نيمار ينضم إلى صفوف نادي تشلسي الانكليزي الذي يدافع عن ألوانه، في حال تأكدت شائعات رحيل المهاجم الدولي عن فريقه الحالي باريس سان جرمان بطل فرنسا.

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قال المدافع البالغ 37 عاماً في وقت متأخر من ليل الثلاثاء رداً على سؤال من صحافي بشأن مستقبل زميله السابق في العاصمة الباريسية خلال حدث ترويجي في ريسيفي، شمال شرق البرازيل "لينضم إلى تشلسي! في حال أراد الرحيل، عليه أن يذهب إلى هناك".

وأضاف قائد سان جرمان السابق والابتسامة على محياه "نيمار، لا يستحق الامر حتّى التحدث عن صفاته، فالأداء الذي يقدمه يتحدث عن نفسه. بالإضافة إلى أنه صديق رائع".

وأردف سيلفا الذي لعب ثمانية مواسم في باريس، منها ثلاثة إلى جانب "ناي": "آمل في أن يتحقق ذلك، وألاّ نكتفي بالشائعات. في الوقت الحالي، لست على علم بأي شيء".

مدد نيمار (30 عاماً) عقده مع سان جرمان في أيار/مايو 2021 حتّى 2025، لكن شائعات الرحيل تلاحقه منذ تصريحات رئيس النادي القطري ناصر الخليفي في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان".

قال "لم نعد نريد بريقاً لامعاً، إنها نهاية البريق"، في إشارة واضحة إلى أسلوب حياة نيمار تحت نيران الانتقادات، بعدما تعاقد مع سان جرمان في عام 2017 مقابل صفقة قياسية تاريخية بقيمة 222 مليون يورو قادماً من برشلونة الاسباني.

وفشل نيمار في التألق في موسم 2021-2022، وهو الاقل غزارة على الصعيد التهديفي في مسيرته منذ انتقاله إلى القارة القديمة، حيث سجل 13 هدفاً ومرر 8 كرات حاسمة في 28 مباراة في جميع المسابقات مع سان جرمان.

© 2022 AFP