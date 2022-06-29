فريق إنييستا الياباني فيسل كوبي يقيل مدربه

ستر جيجي برس/اف ب

نجم فيسل كوبي الدولي الاسباني السابق أندريس إنييستا (يمين) يتنافس على الكرة مع لاعب وسط اف سي طوكيو تاكويا أوكي خلال مباراة في الدوري الياباني في السادس من نيسان/أبريل 2022.

طوكيو (أ ف ب) – أقال نادي فيسل كوبي الياباني لكرة القدم حيث يلعب الدولي الإسباني السابق أندريس إنييستا، مدربه مواطن الأخير ميغل أنغل لوتينا الأربعاء بعد ثلاثة أشهر فقط من وصوله، وسط تقارير عن خلافات بشأن نجم برشلونة السابق.

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ويواجه فيسل كوبي خطر الهبوط ما سيشكل سابقة في مسيرة إنييستا، حيث يحتل فريقه المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد 18 مرحلة.

وكان المدرب الإسباني استلم مهمته مطلع نيسان/أبريل بهدف تصحيح وضعية الفريق لكنه لم يتمكن من جمع سوى سبع نقاط في تسع مباريات.

وأوضحت الصحافة اليابانية أن لوتينا الذي تعرضت خمسة أندية أشرف على تدريبها إلى الهبوط، على خلاف مع مسؤولي النادي حول أفضل طريقة لاستخدام إنييستا البالغ من العمر 38 عامًا في خطط اللعب.

وخلال إشراكه لإنييستا في المباريات السبع الأخيرة، قام لوتينا بتغيير أسلوب اللعب الذي كان مستوحى من الأسلوب السابق للنادي الكاتالوني الذي يعتمد على الاستحواذ، معتمداً في طريقة لعبه على الهجمات المرتدة.

وبحسب ما ورد في وسائل الاعلام، فإن الخلاف بين الطرفين أيضا على مقدار وقت اللعب الذي يجب منحه لإنييستا.

ويخشى مسؤولو النادي أن يغادر إنييستا في حال الهبوط إلى الدرجة الثانية، وهو الذي كان مدد عقده في أيار/مايو 2021 لمدة عامين بعد انضمامه إلى صفوفه عام 2018. لقبه الوحيد مع النادي حتى الآن هو كأس الإمبراطور في عام 2019.

وعيَّن فيسل كوبي مواطنه تاكايوكي يوشيدا مدربا للفريق للمرة الثالثة.

© 2022 AFP