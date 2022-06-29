مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة

جعفر اشتية ا ف ب

أحد اقارب الشاب محمد مرعي (25 عاما) الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي فجر 29 حزيران/يونيو 2022 يلقي نظرة الوداع على جثمانه في مستشفى جنين الحكومي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة

جنين (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل فلسطيني فجر الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت مصادر فلسطينية ومصور وكالة فرانس برس.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية لوكالة فرانس برس إن محمد مرعي (25 عاما) "أستشهد برصاصة في الصدر".

وشاهد مصور الوكالة جثة الشاب في المستشفى فيما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن مرعي "استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ... فجرا في المدينة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "عددا من المشتبه بهم ألقوا عبوات ناسفة على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين ردوا بإطلاق النار".

وأضاف البيان "تم تحديد إصابة" و"إلقاء القبض على 13 "يشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية" في كل من جنين وسلواد ومخيم العزة في بيت لحم.

وأكد الجيش في بيانه أن قواته وجهاز الأمن العام وحرس الحدود الإسرائيلي نفذوا خلال الليل "عمليات استباقية في عدد من المواقع" في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي الحادثة بعد أقل من أسبوع على مقتل فتى فلسطيني (16 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سلود في شمال الضفة الغربية.

وكثفت القوات الإسرائيلية منذ نهاية شهر آذار/مارس عملياتها في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة بعد سلسلة من الهجمات نفذها فلسطينيون وعرب إسرائيليون في إسرائيل والضفة الغربية قُتل فيها 19 شخصا معظمهم من المدنيين.

وخلال عمليات الجيش الإسرائيلي هذه قُتل 48 فلسطينيا على الأقل وثلاثة مهاجمين من عرب إسرائيل بعضهم أعضاء في فصائل مسلحة، وكذلك مدنيون بينهم الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي كانت تغطي عملية في جنين.

© 2022 AFP