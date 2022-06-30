أن بي ايه: هاردن يتنازل عن تفعيل خيار التمديد لكنه سيبفى في فيلادلفيا

واشنطن (أ ف ب) – قرّر جيمس هاردن نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز عدم تفعيل خيار تمديد عقده مع النادي الذي سيسمح له بتقاضي 47.36 مليون دولار الموسم المقبل، وذلك من أجل السماح لفريقه الذي من المتوقع أن يبقى في صفوفه، تعزيز تشكيلته، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

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وذكر موقع "فيلادلفيا إنكوايرر" الى جانب العديد من التقارير هذا الخبر، وذلك مع انقضاء المهلة المتعلقة في تمديد او رفض العقود في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

أفادت التقارير أن هاردن الذي انضم إلى سفنتي سيكسرز في شباط/فبراير الفائت في صفقة تبادل مع بروكلين نتس، مستعد لقبول راتب أقل من الحد الأقصى الذي يمكن أن يحصل عليه كلاعب حر وذلك في مسعى ناديه لبناء فريق قوي حوله وحول الكاميروني جويل إمبيد.

وكشف "فيلادلفيا إنكوايرر" أن بي جاي تاكر، زميل هاردن السابق في هيوستن روكتس، من المتوقع أن ينضم اليه في فيلادلفيا.

© 2022 AFP