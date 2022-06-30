الدوري الأميركي للمحترفين: دورانت يطلب الرحيل عن بروكلين نتس

جناح بروكلين نتس كيفن دورانت في مباراة ضد بوسطن سلتيكس في الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 25 نيسان/أبريل 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – ذكرت وسائل إعلام أمريكية الخميس أن نجم فريق بروكلين نتس، المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، كيفن دورانت طلب رحيله من صفوف الفريق المنضم إليه عام 2019.

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وأوضحت قناة "إي إس بي إن"، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن دورانت، المتوج بلقب الدوري مرتين مع غولدن ستايت ووريرز وأفضل لاعب في الدوري في 2014 بألوان أوكلاهوما سيتي ثاندر، يرغب في الانتقال إلى صفوف فينيكس صنز أو ميامي هيت.

وأضافت أن نتس يهدف إلى الحصول على أفضل صفقة ممكنة من النجم الذي كان مدد عقده عام 2021 لمدة أربع سنوات مقابل 198 مليون دولار.

وفشل دورانت (33 عاما) في عام 2021 مع الثنائي كايري إرفينغ وجيمس هاردن المنتقل في وقت سابق من هذا العام إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، في قيادة بروكلين نتس إلى المنافسة على اللقب.

وعانى نتس من بعض الصعوبات بين رفض إرفينغ التطعيم ضد فيروس "كوفيد-19" ما حرمه من اللعب خلال جزء كبير من الموسم، والاستياء الذي ظهر بعد ذلك اثر رحيل هاردن، وأخيرًا الخروج المذل من الدور الأول من البلاي أوف على يد بوسطن سلتيكس صفر-4.

وجاء طلب دورانت للرحيل بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان إرفينغ تفعيل بند التمديد لموسم إضافي مع نتس على الرغم من أنه بإمكانه الرحيل أيضا.

وشكل طلب دورانت صدمة لرابطة الدوري قبل ساعات من افتتاح نافذة الانتقالات للاعبين المنتهية عقودهم حيث يمكن للفرق أن تبدأ رسميًا المفاوضات معهم.

© 2022 AFP