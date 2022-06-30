بطولة ويمبلدون: بادوسا الى الدور الثالث

غلين كيرك ا ف ب

الاسبانية باولا بادوسا بعد فوزها في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون على الرومانية إيرينا بارا في 30 حزيران/يونيو 2022

الندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – تأهلت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة رابعة عالميًا، الى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الرومانية إيرينا بارا 6-3، و6-2 الخميس.

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وكسرت بادوسا التي وصلت الى ثمن النهائي العام الماضي في البطولة الانكليزية، إرسال منافستها أربع مرات خلال المباراة محققة نسبة فوز 89% على إرسالها الاول.

وتلتقي تاليًا مع التشيكية بترا كفيتوفا حاملة اللقب مرتين او الرومانية أنا بوغدان.

كما تأهلت الفرنسية أليزيه كورنيه، المصنفة 37 عالميًا، الى الدور الثالث على حساب الاميركية كلير ليو (75) بنتيجة 6-3، 6-3.

وتنتظرها تاليًا مباراة صعبة، في حال عدم حدوث أي مفاجأة، امام البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميًا وبطلة رولان غاروس التي تلعب مع لاحقًا مع الهولندية ليسلي باتيناما المتأهلة من التصفيات.

© 2022 AFP