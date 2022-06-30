بطولة ويمبلدون: نادال وتسيتسيباس الى الدور الثالث وشفيونتيك تواصل انتصاراتها المتتالية

الاسباني رافايل نادال يرد احدى الكرات خلال مباراته ضد الليتواني ريكارداس بيرانكيس في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون في كرة المضرب في 30 حزيران/يونيو 2022.

الندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – تابع الإسباني رافايل نادال المصنف رابعا عالميا بنجاح سعيه نحو لقب ثالث كبير ببلوغه الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-4 و6-4 و4-6 و6-3، فيما واصلت البولندية إيغا شفيونتيك الأولى انتصاراتها المتتالية بتغلبها على الهولندية ليسلاي باتيناما كيرخوفي 6-4 و4-6 و6-3 الخميس في الدور الثاني.

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ومرة أخرى خسر الماتادور المتوج مرتين في ويمبلدون (2008 و2010)، مجموعة واحدة لكنه حسم المباراة في صالحه بأربع مجموعات وبلغ الدور الثالث للبطولة للمرة الحادية عشرة، محققا فوزه الثاني في مواجهتين أمام بيرانكيس بعد الأولى في دورة ملبورن الأسترالية مطلع العام الحالي 6-2 و7-5.

وكان نادال خسر المجموعة الثالثة أيضا في مباراته الأولى أمام الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو (6-4 و6-3 و3-6 و6-4).

الأمور ليست مثالية"

وقال نادال الثاني في البطولة التي يخوض منافساتها للمرة الأولى منذ خروجه من نصف نهائي 2019: "كل يوم يمثل تحديًا بالنسبة لي".

وأضاف "كل يوم هو فرصة للتحسين وأنا بحاجة إلى التحسين. المجموعة الرابعة كانت أفضل مستوى. كنت قادرًا على أن أكون أكثر قتالية بضرباتي الأمامية. من المهم أن أتقبل أن الأمور ليست مثالية. أنا بحاجة لمواصلة العمل".

وانتظر نادال، الفائز بأول بطولتين كبيرتين هذا الموسم (أستراليا ورولان غاروس) معززا رقمه القياسي في عدد الألقاب الكبرى بـ22 لقبا، الشوط العاشر في المجموعة الأولى لكسر إرسال بيرانكيس وحسمها في صالحه 6-4 في 43 دقيقة، ثم كرر السيناريو ذاته في الثانية عندما كسر ارسال الليتواني في الشوط العاشر أيضا وحسمها 6-4 في 52 دقيقة.

لكن الماتادور خسر إرساله للمرة الأولى في المباراة في الشوط الاول من المجموعة الثالثة، وفشل بعدها في رد التحية فأنهاها بيرانكيس في صالحه 6-4 في 46 دقيقة.

واستعاد نادال توازنه في المجموعة الرابعة وكسر ارسال منافسه في الشوط الثاني وتقدم 2-صفر ثم 3-صفر وتوقفت بعدها المباراة بسبب المطر قبل أن تستأنف بعد إغلاق سقف الملعب فحسمها "رافا" 6-3 في 41 دقيقة.

ويلتقي نادال في الدور المقبل مع الايطالي لورنتسو سونيغو الـ27 والفائز على الفرنسي هوغو غاستون 7-6 (7-4) و6-4 و6-4.

ودخل نادال منافسات ويمبلدون وسط علامات استفهام حول قدرته على الاستمرار في اللعب لمدة أسبوعين، بعد خوضه رولان غاروس بمساعدة تخدير في قدمه اليسرى لمواجهة الأوجاع المستمرة الناتجة عن متلازمة مولر-فايس، وهو مرض تنكسي وغير قابل للشفاء يتميز بتشوه أحد عظام القدم.

وبدأ الماتادور مطلع الشهر علاجاً بالذبذبات الراديوية في عيادة في برشلونة لتخدير الأعصاب في منطقة الاصابة التي يعاني منها.

مواجهة ثأرية بين تسيتسيباس وكيريوس

ويخوض اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مباراة ثأرية في الدور الثالث أمام الأسترالي نيك كيريوس، بعد تأهلهما إثر فوز الأول على الأسترالي الآخر جوردان تومسون، والثاني على الصربي فيليب كرايينوفيتش.

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس خلال مباراته أمام الأسترالي جوردان تومسون في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنكليزية بكرة المضرب في 30 حزيران/يونيو 2022 سيباستيان بوزون ا ف ب/ا ف ب

وتغلّب تسيتسيباس الخامس عالمياً على تومسون 6-2، 6-3، و7-5، ليصل إلى الدور الثالث للمرة الثانية، فيما تغلب تسيتسيباس على كرايينوفيتش بسهولة في مباراة رائعة 6-2، 6-3، و6-1 ليبلغ الدور الثالث للمرة السادسة.

وسبق لتسيتسيباس وكيريوس أن التقيا في أربع مناسبات سابقة، فاز الأخير في ثلاث منها، آخرها في دورة هاله على الأرض العشبية في وقت سابق من حزيران/يونيو الحالي.

وقال تسيتسيباس بعد المباراة عن مواجهته مع كيريوس "أشعر أن الجميع هنا يعرف من هو نيك. لقد خضنا العديد من المباريات الرائعة ضد بعضنا البعض. أنا أحترمه بسبب أسلوبه والطريقة التي يقاتل بها عندما يريد ذلك".

من جهته، قال كيريوس بعد فوزه المهم "أردت فقط تذكير الجميع بأنني جيد جداً. إذا كان بإمكاني الاستمرار في اللعب بهذه الطريقة، فأنا خطير للغاية".

37 فوزا متتاليا لشفيونتيك

ولدى السيدات، واصلت شفيونتيك الأولى عالميا انتصاراتها المتتالية عندما تغلبت على كيرخوفي الـ138 عالميا والصاعدة من التصفيات 6-4 و4-6 و6-3، وبلغت الدور الثالث.

وهو الفوز الـ37 تواليا لشفيونتيك هذا الموسم وعززت به الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتوالية في موسم واحد والذي حطمته الثلاثاء بفوزها على الكرواتية يانا فيت 6-صفر و6-3 في الدور الأول عندما فضت الشراكة مع الاميركية فينوس وليامس التي حققت 35 انتصارًا تواليًا في العام 2000.

وتبحث ابنة الـ21 عامًا عن لقب أول في ويمبلدون بعد أن توجت بلقبين كبيرين في مسيرتها، كلاهما في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس عامي 2020 و2022.

ولم تلعب البولندية أي دورة منذ تتويجها في رولان غاروس مطلع الشهر الحالي وتصل الى ويمبلدون بعد سلسلة انتصارات مكنتها من تحقيق ستة ألقاب هذا الموسم، بينها أيضًا أربعة في دورات الالف، وهي لم تخسر منذ خروجها من الدور الثاني من دورة دبي الإماراتية الدولية في شباط/فبراير الماضي.

وقالت "لا أفكر في هذه السلسلة. عندما أدخل إلى الملعب، آمل فقط أن أقدم أفضل ما لدي. لكنني سأفعل كل شيء لإطالة هذه السلسلة!".

وتعتبر البولندية المرشحة الابرز لرفع الكأس لا سيما في ظل غياب الاسترالية آشلي بارتي حاملة اللقب بعد اعتزالها المفاجئ في وقت سابق من العام ما مهّد الطريق لشفيونتيك لاعتلاء صدارة التصنيف العالمي.

وستختبر شفيونتيك في ويمبلدون قدرتها على مواصلة السلسلة حيث كان وصولها الى الدور الرابع العام الماضي الأفضل لها في البطولة الانكليزية، علمًا أنها توجت بلقب الناشئات في 2018.

وتلتقي شفيونتيك التي فشلت حتى الان في بلوغ ربع نهائي ويمبلدون في مشاركتين سابقتين، في الدور الثالث مع الفرنسية أليزيه كونيه الفائزة على الأميركية كلير ليو 6-3 و6-3.

وتأهلت الإسبانية باولا بادوسا الرابعة بفوزها على الرومانية إيرينا بارا 6-3، و6-2، فيما ودعت التشيكية كارولينا بليتشكوفا وصيفة العام الماضي والمصنفة سابعة عالمياً أمام البريطانية كايتي بولتر.

وكسرت بادوسا التي وصلت الى ثمن النهائي العام الماضي في البطولة الانكليزية، إرسال منافستها أربع مرات خلال المباراة محققة نسبة فوز 89% على إرسالها الاول.

وتلتقي تالياً مع التشيكية بترا كفيتوفا حاملة اللقب مرتين التي فازت على الرومانية أنا بوغدان 6-1 و7-6 (7/5).

في المقابل، ودّعت بليتشكوفا البطولة بخسارتها أمام بوتلر المصنة 118 والمشاركة ببطاقة دعوة 3-6، 7-6 (7/4)، و6-4.

وهذه المرة الثانية خلال أسبوع تخسر فيها التشيكية أمام بوتلر بعدما سقطت أمامها في إيستبورن الأسبوع الماضي.

وتواجه البريطانية البالغة 25 عاماً الفرنسية هارمونس تان التي أقصت الأميركية سيرينا وليامس في الدور الأول، وفازت الخميس على الإسبانية سارا سوريبيس 6-3 و6-4.

© 2022 AFP