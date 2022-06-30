كييليني يعتبر لوس أنجليس أف سي "النادي المثالي لي"

فريديريك براون ا ف ب

لاعب نادي لوس انجليس اف سي الايطالي المخضرم جورجو كييليني لدى تقديمه رسميا في مؤتمر صحافي. 30 حزيران/يونيو 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – اعتبر مدافع يوفنتوس ومنتخب ايطاليا السابق جورجو كييليني بانه يتطلع للعب في صفوف فريقه الجديد لوس انجليس اف سي الاميركي معتبرا اياه بانه "النادي المثالي لي".

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وقال كييليني لدى تقديمه رسميا خلال مؤتمر صحافي "انا متأكد بان هذا النادي هو مثالي بالنسبة الي".

ولم يفز لوس انجليس اف سي باي لقب منذ انضمامه الى الدوري الاميركي عام 2018، لكنه يتصدر الترتيب العام حاليا برصيد 33 نقطة من 16 مباراة.

واضاف المدافع المخضرم (37 عاما) "تكلمت مع اندريا بيرلو واليساندرو نستا وكلاهما تحدث بشكل ايجابي عن الدوري الاميركي. بطبيعة الحال، ثمة فوارق عدة بين الدوري الاميركي ونظيره الايطالي".

وتابع "هذا النادي مثالي بالنسبة الي لأنه يضم العديد من اللاعبين الشبان الذين يستطيعون مساعدتي. لا اتمتع حاليا بالميزات الجسدية التي كنت اتمتع بها قبل 10 سنوات لكني استطيع تقديم الكثير لزملائي. يتعين علينا خلق مزيج من الشباب والخبرة في هذا الفريق لكي نصنع مجموعة تستطيع احراز الالقاب".

وكان لوس انجليس اف سي ضم في الايام الاخيرة الويلزي المخضرم غاريث بايل الذي انتهى عقده مع ريال مدريد الاسباني بعد مسيرة مظفرة في صفوفه.

ورحل كييليني عن يوفنتوس بعد 18 عاما امضاها في صفوف السيدة العجوز نجح خلالها في احراز لقب بطل الدوري الايطالي 9 مرات وكأس ايطاليا اربع مرات وبلغ نهائي دوري ابطال اوروبا مرتين.

اعتزل اللعب دوليا في مطلع الشهر الحالي بعد ان دافع عن الوان "الاتزوري" في 117 مباراة دولية وتوج في صفوفه بطلا لاوروبا الصيف الماضي.

© 2022 AFP