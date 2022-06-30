لقاء ستوكهولم: انسحاب البطل الأولمبي الإيطالي جاكوبس قبل أسبوعين من بطولة العالم

العداء الإيطالي مارسيل جاكوبس يوقع إهداءات لأنصاره على هامش بطولة إيطاليا في ألعاب القوى في رييتي في 25 حزيران/يونيو 2022.

ستوكهولم (أ ف ب) – أعلن منظمو لقاء ستوكهولم الدولي في ألعاب القوى، المرحلة الثامنة من أصل 13 ضمن الدوري الماسي، قبل ساعات قليلة من انطلاقه الخميس أن بطل أولمبياد طوكيو في سباق 100 م الإيطالي مارسيل جاكوبس أعلن انسحابه بسبب "آلام" شعر بها في التدريبات.

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وجاءت إصابة جاكوبس قبل أسبوعين من بطولة العالم المقررة في يوجين الأميركية في الفترة بين 15 و24 تموز/يوليو، علما أنه تعافى مؤخرا من إصابة في الفخذ أبعدته عن المنافسات في الأسابيع الأخيرة.

وكتب المنظمون في بيان صحافي "بعد الشعور بالألم في التدريبات أمس (الأربعاء) وبعد فحص طاقمه الطبي، تم اتخاذ قرار بعدم المجازفة".

وقال مدربه باولو كاموسي في بيان للاتحاد الايطالي لألعاب القوى "منذ الأمس، بعد الحصة التدريبية، شعر مارسيل بانزعاج في عضلة أعلى الفخذ. هذا الصباح مرة أخرى قمنا بتقييم الوضع لكن جسده ظهرت عليه علامات عدم الارتياح. قبل أسبوعين من بطولة العالم، لا يمكننا المخاطرة بالركض هذا المساء".

وتستمر السلسلة السوداء للبطل الأولمبي الإيطالي البالغ من العمر 27 عامًا والذي فاجأ الجميع في طوكيو الصيف الماضي عندما توج بالذهب في سباقي 100 م والتتابع أربع مرات 100 م، ثم بطلا للعالم في سباق 60 م داخل قاعة في بلغراد في آذار/مارس الماضي.

وأربكت مشاكل في الأمعاء في كينيا في أوائل أيار/مايو وإصابة في الفخذ في منتصف الشهر ذاته، بشكل كبير استعدادات جاكوبس هذا الموسم حيث شارك فقط في ثلاثة سباقات فقط في 100 م بينهما اثنان في 18 أيار/مايو خلال لقاء سافونا الإيطالي عندما سجل 9.99 ثوان في التصفيات و10.04 ثانية في النهائي، ثم الأسبوع الماضي في بطولة إيطاليا في رييتي عندما قطع المسافة بزمن 10.12 ثوان.

وكان الإيطالي يعول كثيرًا على لقاء ستوكهولم لإيجاد مواجهة عالية المستوى قبل البطولة العالمية في ولاية أوريغون.

وكان جاكوبس أكد في مؤتمر صحافي الأربعاء إلى أنه سيطير إلى الولايات المتحدة مباشرة بعد لقاء ستوكهولم.

© 2022 AFP