موراتا يترك يوفنتوس بعد سنتين من الاعارة

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ارشيف

روما (أ ف ب) – أعلن المهاجم الاسباني الدولي ألفارو موراتا الخميس أنه سيترك نادي يوفنتوس الايطالي مع نهاية فترة إعارته على مدى السنتين الاخيرتين، علمًا أنه مرتبط بعقد رسمي مع اتلتيكو مدريد حتى 30 حزيران/يونيو 2023.

إعلان اقرأ المزيد

وقال موراتا (29 عامًا) عبر حسابه على إنستغرام "لطالما دافعت عن ألوان هذا القميص بكل قوتي وسأبقى دائمًا +يونفتينو+" من دون ان يحدد وجهته المستقبلية.

بدوره أكد يوفنتوس نهاية مشوار موراتا معه بقوله "لقد انتهت مغامرة ألفارو موراتا. سيبقى هدفه الاخير والرائع، ذلك الذي سجله في مرمى لاتسيو (2-2) في 16 ايار/مايو الماضي خلال آخر ظهور له في قميص يوفنتوس".

وسبق لموراتا ان لعب في صفوف البيانكونيري ايضا بين عامي 2014 و2016.

وتوج موراتا في صفوف السيدة العجوز بلقب الدوري الايطالي مرتين عامي 2015 و2016 وبكأس ايطاليا ثلاث مرات اعوام 2015 و2016 و2021.

وكان مهاجم ريال مدريد الاسباني وتشلسي الانكليزي سابقًا عاد الى يوفنتوس في ايلول/سبتمبر عام 2020 على سبيل الاعارة لمدة موسمين.

وكان يوفنتوس أعلن رسميًا الخميس أيضًا رحيل مهاجمه الارجنتيني باولو ديبالا المرشح للانتقال الى صفوف إنتر بالاضافة الى فيديريكو برنانرديسكي.

© 2022 AFP