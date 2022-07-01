الرئيس الصيني يشيد بالحكم في هونغ كونغ تحت سلطة بكين

سليم شتايتي تصوير مشترك/ا ف ب

الرئيس الصيني شي جينبينغ يلقي خطابًا في الذكرى الـ25 لإعادة هونغ كونغ إلى الصين في الأول من تموز/يوليو 2022 في هونغ كونغ

هونغ كونغ (أ ف ب) – أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بالحكم في هونغ كونغ منذ إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى بكين، بمناسبة مرور ربع قرن على هذه الذكرى، وبـ"ديموقراطية حقيقية" رغم القمع الذي يُمارس فيها منذ عامين.

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وأشار شي أثناء مراسم تخللها أيضًا أداء الرئيس الجديد للسطة المحلية اليمين، إلى سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على المدينة بعد موجة التظاهرات المطالبة بالديموقراطية التي شهدتها في 2019 ودفعت ببكين الى فرض قمع سياسي مشدد.

وأكد شي في خطابه أن كلّ ما فعلته الصين منذ الأول من تمّوز/يوليو 1997 حين عادت المدينة إلى سيادتها كان "لما فيه خير هونغ يونغ".

وقال "بعد إعادة توحيدها مع الوطن الأمّ، أصبح سكّان هونغ كونغ أسياد مدينتهم (...) والديموقراطية الحقيقية في هونغ كونغ بدأت حينذاك".

وهذه أول زيارة يقوم بها شي خارج البرّ الرئيسي للصين منذ بدأ تفشي جائحة كوفيد-19، كما أنّها زيارته الأولى إلى هونغ كونغ منذ اندلعت في المدينة في 2019 حركة احتجاجات واسعة النطاق منادية بالديموقراطية.

وتابع "بعد كل العواصف، أدرك الجميع بأسى أن هونغ كونغ لا يمكن أن تغرق في الفوضى وأن هونغ كونغ لا يمكن أن تسمح لنفسها (بأن تغرق في) الفوضى".

واعتبر أنه ينبغي على المدينة "التخلّص من كافة مصادر الازعاج والتركيز على التنمية".

"نظام جيّد"

وبات نظام "بلد واحد ونظامين" الذي اتفقت عليه بريطانيا والصين عند إعادة المدينة الى بكين، في منتصف المهلة المحددة له إذ ينص على احتفاظ المدينة بنوع من حكم ذاتي حتى 2047.

حتى العام 2019، كان يوم الأول من تموز/يوليو مناسبة لاستعراض الحريات التي تنعم بها المدينة حيث كان يسير في الشوارع آلاف السكان ضمن احتفالات للتعبير عن مطالبهم السياسية والاجتماعية.

عناصر شرطة في هونغ كونغ أثناء زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ في 30 حزيران/يونيو 2022 اسحق لورانس ا ف ب

لكن هذه المسيرة وعلى غرار كل تجمّع، منعتها الشرطة منذ عامين، وعزت السبب آنذاك رسميًا إلى الأوضاع الصحية والأمنية.

ويرى منتقدو الحكومة أن قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عام 2020 بعد تظاهرات العام 2019 قضى بشكل تام على الحريات الموعودة.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس عن أسفه "لتآكل الحكم الذاتي" في هونغ كونغ الناجم عن فرض هذا القانون. من جانبه، تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عدم "التخلي" عن هونغ كونغ.

وتجاهل شي هذه الانتقادات وأشاد الجمعة بمبدأ "بلد واحد ونظامين" معتبرًا أنه "نظام جيّد لدرجة أنّه ما من داعٍ بتاتاً لتغييره، ويجب الإبقاء عليه لفترة طويلة".

تفتيش منازل

ونُظمّت الاحتفالات في ظلّ نظام الحلقة المغلقة بسبب كوفيد-19. وقد دُعي الأشخاص المحيطون بالرئيس الصيني وبينهم كبار مسؤولي الحكومة الى الحد من مخالطتهم للناس والخضوع لاختبارات الكشف عن كوفيد يوميا وتمضية الأيام التي سبقت الزيارة في فندق ضمن حجر صحي.

وقد أغلقت بعض أجزاء من المدينة ومنع الكثير من الصحافيين من حضور الأحداث المرتقبة.

واتخذت السلطات خطوات للقضاء على أي مصدر محتمل للإحراج أثناء زيارة شي جينبيغ للمدينة. اعتقلت الشرطة والأمن الوطني تسعة أشخاص على الأقل الأسبوع الماضي.

مروحيات تحمل علمي الصين وهونغ كونغ تحلف في أجواء المدينة في الأول من تموز/يوليو 2022 اسحق لورانس ا ف ب

وقالت رابطة الاشتراكيين-الديموقراطيين، أحد آخر الأحزاب السياسية المعارضة المتبقية في هونغ كونغ، إنها لن تتظاهر في الأول من تموز/يوليو بعد محادثات مع ضباط من الأمن القومي ومتطوعين مرتبطين بالمجموعة. وأكد قادة الرابطة لوكالة فرانس برس إنه تم تفتيش منازلهم.

وتنتشر في المدينة لافتات تعلن بدء حقبة جديدة من "الاستقرار والازدهار والفرص".

وبدأ يوم الجمعة بمراسم رُفع خلالها علمَا الصين وهونغ كونغ وحضره الرئيس المقبل للسلطة التنفيذي جون لي ونظّمه عسكريون على أنغام النشيد الوطني.

لكن الرئيس الصيني الذي أمضى ليلته بحسب وسائل إعلام محلية في مدينة شنجن المجاورة في بر الصين الرئيسي، وعاد إلى هونغ كونغ صباح الجمعة، لم يحضر هذه المراسم.

وكانت كل الأحداث مغلقة أمام الجمهور لكن مجموعات صغيرة تشكلت على مقربة من أماكن الاحتفالات.

وكانت ليو (43 عامًا) التي تعمل في مطعم، تلتقط صورًا بهاتفها لمروحيات تحلّق حاملةً علمَي هونغ كونغ والصين. وقالت "وطننا الأمّ اعتنى بنا جيّدًا ونحن ممتنّون لذلك". وأضافت "أنا كلّي أمل للسنوات الـ25 المقبلة".

في مطعم قريب، لم يتوقع تشينغ (35 عامًا) أي شيء مهمّ من هذا اليوم. وقال "بالنسبة إليّ، وبالنسبة لبعض سكان هونغ كونغ أيضًا على ما أظن، فإن أكبر تأثير لزيارة (شي) هي زحمة سير خانقة في كل مكان".

© 2022 AFP