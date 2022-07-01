بطولة فرنسا: سان جرمان يتعاقد مع البرتغالي فيتينيا في أولى صفقاته

كارلوس كوستا ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – تعاقد باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم مع لاعب وسط بورتو البرتغالي الدولي فيتينيا، في أولى صفقات النادي الباريسي للموسم الجديد.

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وقدرت وسائل إعلام قيمة الصفقة مع اللاعب البالغ 22 عاماً بحوالي 40 مليون يورو (42 مليون دولار) لمدة خمسة أعوام.

قال الوافد الجديد على موقع نادي العاصمة الباريسية "أخرج من أفضل موسم لي مع بورتو، فزت بالألقاب وتمكنت من أن أصبح لاعباً دولياً، وكان ذلك حلماً بالنسبة لي".

وأضاف "أريد أن أستمر في التطور، وأريد أن أفعل ذلك هنا، ومواصلة الفوز بالألقاب"، واصفاً نفسه بالـ "تقني" و"موجه نحو الهجوم".

وبعد أقل من شهر على اعلان تمديد عقد مهاجمه كيليان مبابي حتّى عام 2025، ينتظر سان جرمان المملوك قطرياً وصول المدرب كريستوف غالتييه للحلول بدلاً من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ويُعدّ فيتور ماتشادو فيريرا "فيتينيا" من ابناء مركز التكوين في بورتو، وقد أعير الى ولفرهامبتون الإنكليزي في موسم 2020-2021، حيث خاض 22 مباراة.

عاد الى فريق "التنين" في الموسم المنصرم، وفرض نفسه في الوسط حيث خاض 47 مباراة سجل فيها 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

وتحت اشراف المدرب سيرجيو كونسيساو، احرز ثنائية الدوري-الكأس في البرتغال، ما فتح له باب المنتخب في آذار/مارس الماضي ليخوض 3 مباريات دولية.

© 2022 AFP