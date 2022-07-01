بطولة ويمبلدون: جابر بسهولة إلى الدور الرابع

التونسية أنس جابر تحتفل ببلوغها الدور الرابع من بطولة ويمبلدون في كرة المضرب في الاول من تموز/يوليو 2022.

لندن (أ ف ب) – بلغت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها السهل على الفرنسية ديان باري 6-2 و6-3 الجمعة في الدور الثالث.

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واحتاجت جابر، المصنفة ثالثة في البطولة، الى 68 دقيقة لتخطي عقبة منافستها وتضرب موعدا في الدور المقبل مع الألمانية أنجيليك كيربر الخامسة عشرة وبطلة 2018 أو البلجيكية إيليز مرتنز الرابعة والعشرين.

وضربت جابر بقوة في بداية المباراة وتقدمت في المجموعة الأولى 5-صفر قبل أن تنهيها في صالحها 6-2 في 39 دقيقة.

وأبدت الفرنسية مقاومة في المجموعة الثانية وفرضت التعادل 3-3 قبل أن تنجح جابر في كسر إرسالها في الشوط السابع وتقدمت 4-3 ثم كسبت الشوطين التاليين وأنهتها في صالحها في 29 دقيقة.

وقالت جابر "قدمت مباراة جيدة، ليس من السهل اللعب ضد مواهب شابة" مثل باري صاحبة 19 ربيعا.

وأضافت التونسية التي لم تخسر أي مجموعة في ثلاث مباريات حتى الآن "بدأت بشكل جيد البطولة التي خصصت لها استعدادا جيدا في برلين"، في إشارة إلى تتويجها بلقب دورة العاصمة الألمانية في 19 حزيران/يونيو الماضي وهو الثاني لها على الملاعب العشبية في مسيرتها الاحترافية بعد الأول في دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي.

وكانت جابر بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي في أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

© 2022 AFP