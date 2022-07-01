جائزة بريطانيا: بوتاس الأسرع في الجولة الحرة الأولى تحت الأمطار وساينس في الثانية

جاستن تاليس ا ف ب

سائق الفا روميو الفنلندي فالتيري بوتاس خلال جولة التجارب الحرة الثانية لجائزة بريطانيا الكبرى في الفورمولا واحد. سيلفرستون، وسط إنكلترا، في 1 تموز/يوليو 2022

سيلفرستون (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – كان الفنلندي فالتيري بوتاس على متن سيارة ألفا روميو الأسرع الجمعة في جولة التجارب الحرة الأولى لجائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، مستفيداً من الأمطار التي أثرت على أداء السيارات، فيما كان سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس الأسرع في الجولة الثانية.

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وتسبب هطول الأمطار قبل انطلاق الجولة الحرة الأولى ببقاء عدد من الفرق في حظائرها، ما فتح الباب أمام بوتاس وزميله الصيني دجو غانيو للتصدر.

ولم تبدأ الحلبة بالجفاف إلا بعد مرور قرابة 20 دقيقة على انطلاق الحصة حين كان سائقا فيراري ساينس وشارل لوكلير من موناكو في الصدارة أمام سائقي ألفا روميو، قبل أن ينجح بوتاس بالتقدم الى المركز الثاني خلف ساينس.

وعادت الأمطار للهطول مع الاقتراب من الثلث الأخير من الحصة وهذا ما أثر على برامج الفرق لاختبار ما جلبته من تحديثات.

وبسبب ذلك شوهد الكثير من السائقين خارج سياراتهم بعدما قرروا عدم الخروج الى المسار.

ومع بقاء 10 دقائق تقريباً على النهاية، خرج سائق مرسيدس بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون الى الحلبة على الإطارات المتوسطة الليونة، قبل أن يختبر بعدها الإطار اللين.

وخرج العديد من السائقين على الإطارات اللينة، بينهم بطل العالم والمتصدر الحالي سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن لكنه لم يسجل زمناً سريعاً.

ونجح هاميلتون بالتقدم إلى المركز الثاني بينما سجل بوتاس الزمن الأسرع على إطارات الـ"انترميديت" المخصصة للحلبة نصف المبتلة.

وقبل دقيقة من نهاية الحصة خرج الكندي لانس سترول (أستون مارتن) عن المسار وتسبب برفع العلم الأحمر، لتتوقف الجولة نهائياً، فبقي بوتاس في المركز الأول أمام هاميلتون وساينس ولوكلير، فيما حل فيرستابن في المركز الثاني عشر الأخير في هذه الحصة من دون أن يسجل أي توقيت في ثلاث لفات.

ونتيجة عدم الحصول على الوقت الكافي في الحصة الأولى، شهدت الجولة الحرة الثانية برنامجاً مكثفاً من قبل جميع الفرق للتعويض، ما أدى الى ازدحام على حلبة سيلفرستون التي شهدت الموسم الماضي فوز هاميلتون بعد حادث اصطدام مع فيرستابن ما تسبب بخروج الأخير من السباق.

وكان ساينس صاحب التوقيت الأفضل بعد تسجيله 1:28.942 دقيقة، فيما ذهب المركز الثاني لهاميلتون مجدداً بفارق 0.163 ثانية عنه، والثالث للبريطاني الآخر لاندو نوريس (ماكلارين).

بدوره لم يحقق فيرستابن الكثير من التقدم على الإطارات اللينة، فحل رابعاً أمام غريمه لوكلير والإسباني فرناندو ألونسو (ألبين) الذي تفوق على بيريس.

ويُهيمن ريد بول على البطولة بعد 6 انتصارات متتالية، منها خمسة للهولندي، وواحد لزميله "تشيكو" بيريس حققه في شوارع الإمارة موناكو، واجمالي 7 انتصارات منذ بداية العام.

ويستعد فيرستابن لخوض سباق بريطانيا وهو في صدارة ترتيب السائقين برصيد 175 نقطة، متقدماً بفارق 46 نقطة عن بيريس الثاني (129)، و49 عن لوكلير (126)، مع الأمل بأن يخرج فائزاً من سيلفرستون للمرة الأولى.

- الخمسة الأوائل في الجولة الأولى:

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:42.249 (9 عدد اللفات)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:42.781 (10)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:42.967 (8)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:43.801 (7)

ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) 1:43.895 (3)

- الخمسة الأوائل في الجولة الثانية:

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:28.942 (28 عدد اللفات)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:29.105 (21)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:29.118 (29)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:29.149 (17)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:29.404 (25)

© 2022 AFP