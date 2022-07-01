دوري "أن بي آيه": يوكيتش يمدد عقده مع ناغتس بصفقة قياسية

إرزا شو غيتي/غيني عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – مدّد الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري المنتظم "أم في بي" في الموسمين الماضيين، عقده مع فريقه الحالي دنفر ناغتس بصفقة قياسية في تاريخ الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين بقيمة 264 مليون يورو لفترة خمسة أعوام، حسب ما أفادت الخميس وسائل إعلام أميركية.

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وسلط ناغتس الضوء على الصفقة القياسية من بين عدة وسائل مع لاعب الارتكاز يوكيتش (27 عاماً)، في وقت تبدأ فيه فترة المحادثات مع اللاعبين المتحررين من عقودهم.

وكما كان متوقعاً، توصل الطرفان إلى اتفاق بعدما أكد يوكيتش الذي اختير أفضل لاعب في الدوري في أيار/مايو للموسم الثاني توالياً انه غير مهتم بالرحيل عن فريقه غداة خسارة دنفر ناغتس أمام غولدن ستايت ووريرز في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

وعندما سُئل عن موقفه في حال اقترح ناغتس عليه تمديد عقده، قال "بالطبع سأوافق لاني أحب هذا النادي، والناس التي تعمل هنا".

كما أشار إلى "علاقتي الجيدة مع الجميع، بدءا من المالك حتى المسؤول عن المعدات".

وباختياره أفضل لاعب في الدوري عامين توالياً انضم يوكيتش إلى النادي المغلق للاساطير على غرار بيل راسل وويلت تشامبرلين وكريم عبدالجبار وموزيس مالون ولاري بيرد وماجيك جونسون ومايكل جوردان وتيم دانكن والكندي ستيف ناش وليبرون جيمس وستيفن كوري واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو... كل هذه الاسماء، باستثناء ناش ويوكيتش، توجت بلقب الدوري.

وتألق "الجوكر" بشكل لافت خلال الموسم المنتظم المنصرم بتسجيله 27.1 نقطة في المباراة الواحدة (58.3 في المئة من النجاح)، إضافة إلى 13.8 متابعة و7.9 تمريرات حاسمة.

وبعدما تم اختياره في المرتبة 41 في "درافت" عام 2014، تحوّل يوكيتش إلى نجم خارق متحفظ ولكن لا يمكن الاستغناء عنه في صفوف ناغتس.

بب/د ح

© 2022 AFP