طواف فرنسا: البلجيكي لامبيرت يفوز بالمرحلة الاولى

ماركو برتوريلو ا ف ب/AFP

الدراج البلجيكي ايفا لامبيرت محتفلا بفوزه بالمرحلة الاولى في طواف فرنسا. الاول من تموز/يوليو 2002

كوبنهاغن (أ ف ب) – فاز الدراج البلجيكي ايف لامبيرت بالمرحلة الاولى من طواف فرنسا التي اقيمت الجمعة في وسط مدينة كونبهاغن تحت الأمطار، ليكون أول من يرتدي القميص الاصفر في النسخة الـ109.

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وجاء فوز البلجيكي مفاجئا لأنه تفوق على اصحاب الاختصاص في سباق ضد الساعة.

وخاض الدراجون سباقا ضد الساعة في وسط العاصمة الدنماركية انهاه لامبيرت في 15 دقيقة و17 ثانية بمعدل سرعة بلغ 51.5 كلم في الساعة، متقدما بفارق 5 ثوان على مواطنه فوت فان ايرت و7 ثوان على السلوفيني تاداي بوغاتشار حامل اللقب في العامين الماضيين.

اما الايطالي فيليبو غانا بطل العالم في سباقات ضد الساعة مرتين، فحل رابعا.

واعرب لامبيرت عن صدمته لتحقيق المركز الاول بقوله "كنت آمل باحتلال احد المراكز العشرة الاولى، لكن ليس هذا. لقد تغلبت على دراجي النخبة امثال فان ايرت، غانا، فان در بول".

واضاف "انا في حالة جيدة لكني لم اتصور اطلاقاً ان احرز مرحلة في طواف فرنسا".

© 2022 AFP