استقالة وزير الاقتصاد الأرجنتيني

بوينوس ايرس (أ ف ب) – أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان، المهندس الرئيسي للاتفاق مع صندوق النقد الدولي في آذار/مارس الماضي بشأن إعادة تمويل ديون الأرجنتين، استقالته السبت بعد عامين ونصف عام في منصبه.

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وقال غوزمان في رسالة إلى الرئيس ألبرتو فيرنانديز (يسار وسط) "أكتب لكم لأقدم استقالتي من منصب وزير اقتصاد الأمة الذي شرفتموني به منذ 10 كانون الأول/ديسمبر 2019"، داعيا فرنانديز إلى تعيين خلف له على رأس الوزارة.

غوزمان رجل اقتصاد يبلغ التاسعة والثلاثين وهو قريب من جوزف ستيغليتز حائز جائزة نوبل في الاقتصاد، وقد كان في طليعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة ديون الأرجنتين البالغة 45 مليارا تقريبا.

تنص الاتفاقية بين الأرجنتين ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية وصندوق النقد على سلسلة من تدابير الاقتصاد الكلي للسيطرة على التضخم المزمن في البلاد (50,9% في 2021، و60,7% خلال الأشهر الـ12 الماضية) وتقليل عجز ميزانيتها (3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021)، على أن يتم كل ذلك تحت مراقبة منتظمة من الصندوق.

وكان صندوق النقد قد أعطى حتى الآن موافقته على توجهات الاقتصاد الكلي للأرجنتين منذ حصول الاتفاقية، لكن غوزمان دائما ما كان يواجه تحديا من الجناح اليساري البيروني للائتلاف الحكومي والذي تمثله نائبة الرئيس (ورئيسة الدولة السابقة من 2007 إلى 2015) كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.

وشدد غوزمان السبت على ضرورة أن يتمكن من سيحل مكانه من "العمل في إطار اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحكومي".

كما اعتبر أن "مواصلة تعزيز قاعدة الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات المال والنقد وسعر الصرف" هو أمر "أساسي" في اقتصاد يعاني تضخما تجاوز 60% خلال عام واحد وانخفاضا في قيمة البيزو.

© 2022 AFP