استياء اجتماعي في ليبيا يضاف إلى الفوضى السياسية

مبنى البرلمان الليبي في طبرق بشرق ليبيا كما بدا في الثاني من تموز/يوليو 2022 بعدما اقتحمه محتجون في اليوم السابق

طرابلس (أ ف ب) – وجد القادة الليبيون أنفسهم السبت تحت وطأة الضغط المتنامي للشارع غداة تظاهرات كبيرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي المزمن في منتصف موجة الحر، وذلك في وقت لم يتمكّنوا من تسوية خلافاتهم السياسية.

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في طبرق في اقصى شرق البلاد، اقتحم متظاهرون الجمعة مقر البرلمان مستخدمين جرّافة، قبل أن يضرموا النار بالمكان احتجاجاً على تدهور ظروف الحياة وإهمال قادتهم.

ونزل آلاف الاشخاص الجمعة الى الطرق، من مهد ثورة العام 2011 في بنغازي (شرق) إلى العاصمة طرابلس في الغرب، مروراً بمدينتي طبرق والبيضاء الشرقيّتين.

وردد المتظاهرون هتافات "نريد الكهرباء"، في اشارة إلى انقطاع الكهرباء الذي يستمر 12 ساعة يومياً أو حتى 18 ساعة في الأيام الشديدة الحرارة.

وكانت العاصمة ايضاً مسرحاً لتظاهرات الجمعة طالب خلالها مئات الاشخاص بتجديد الطبقة السياسية وإجراء انتخابات ووضع حد لانقطاع الكهرباء.

هذه التحرّكات المفاجئة انتشرت في مختلف انحاء البلاد، وفق صور بثها الاعلام. ففي سبها الواقعة جنوباً، أضرم المتظاهرون النار في مبنى رسمي.

وقال المحلل المتخصص بالشأن الليبي جلال حرشاوي "منذ اكثر من عام، احتُكرت الغالبية العظمى من جهود الدبلوماسية والوساطة في ما يتعلق بليبيا عبر مفهوم الانتخابات التي لن تجري قبل عامين على الاقل نظراً إلى فشل المفاوضات في جنيف الخميس برعاية الامم المتحدة".

"مؤلم للغاية"

ومع ذلك، قال حرشاوي إنّ الاقتصاد "كان ينبغي أن يكون الأولوية الحقيقية للجميع". واضاف "على هذه الجبهة، كان العام 2022 مؤلماً للغاية بالنسبة لليبيين لأسباب عدة"، مشيراً إلى أن "ليبيا تستورد كافة موادها الغذائية تقريباً وأثرت الحرب في أوكرانيا على أسعار الاستهلاك كما في العديد من دول المنطقة".

وكان قطاع الطاقة الرئيسي في البلاد، الذي سمح بتمويل دولة الرفاه في عهد الزعيم السابق معمر القذافي الذي قُتل خلال ثورة 2011، ضحية جانبية للانقسامات السياسية منذ منتصف نيسان/ابريل، في ظل موجة من الإغلاق القسري لمواقع النفط نتيجة المواجهة بين حكومتين متنافستين.

وتتنافس حكومتان على السلطة منذ آذار/مارس، واحدة مقرها طرابلس غرب البلاد يقودها عبد الحميد الدبيبة منذ 2021 وأُخرى بقيادة فتحي باشاغا يدعمها برلمان طبرق والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق.

واعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس خسائر بحوالى 3,5 مليارات دولار وانخفاضاً في انتاج الغاز، الذي يعدّ ضرورياً لتزويد شبكة الكهرباء.

ولوّح العديد من المتظاهرين الجمعة بالعلم الأخضر لنظام القذافي السابق وكأنهم يتحسرون على العهد السابق.

عمليات تهريب

شهدت البلاد في 11 عاماً تأليف عشرات الحكومات وحربين أهليتين، كما لم تتوصل إلى تنظيم انتخابات رئاسية.

واضافة الى انقطاع التيار الكهربائي، يعيش الليبيون على إيقاع النقص في السيولة والوقود بينما يشهد قطاع الخدمات تدهوراً والبنى التحتية سيئة.

وقال حرشاوي "في الشرق كما في الغرب، تقوم الميليشيات بعمليات تهريب ضخمة تؤدي إلى نقص خطير في الوقود للمواطنين العاديين. أيضاً، هناك حكم الكليبتوقراط والفساد المنهجي في الشرق كما هو الحال في الغرب".

ووصفت ستيفاني وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا التي ترعى عملية سياسية متعثّرة، تخريب البرلمان بأنه "غير مقبول"، داعية جميع الأطراف إلى "ضبط النفس".

وقالت في تغريدة على موقع "تويتر"، "ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم أمس (الجمعة) في طبرق غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكدة أن "من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية مع الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس".

من جهته، قال الدبيبة على تويتر "أضم صوتي للمواطنين في عموم البلاد. على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات. والأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي".

واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا جوزيه ساباتيل أن التظاهرات "تؤكد ان الناس يريدون التغيير عبر الانتخابات ويجب أن تُسمع اصواتهم".

وكتب على "تويتر"، "ولكن يجب أن تجري التظاهرات بسلام مع تجنّب كل أشكال العنف".

© 2022 AFP