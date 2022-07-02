اسرائيل تعلن إسقاط ثلاث مسيرات لحزب الله كانت تتجه الى منطقة حقول الغاز في المتوسط

لقطة من فيديو للجيش الإسرائيلي يظهر مسيّرة تم رصدها وتدميرها في الثاني من تموز/يوليو 2022

القدس (أ ف ب) – أعلن الجيش الإسرائيلي السبت اعتراض ثلاث مسيّرات تابعة لحزب الله اللبناني كانت متّجهة إلى منطقة حقول الغاز في مياه المتوسط.

إعلان اقرأ المزيد

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه "تم اعتراض ثلاث مسيرات معادية اقتربت من المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لإسرائيل"، مشيرا إلى أن المسيرات تابعة لحزب الله وكانت متّجهة نحو حقل "كاريش" للغاز.

وبحسب الجيش الإسرائيلي لم تكن المسيّرات مسلّحة و"لم تشكل تهديدا حقيقيا".

وكان لبنان قد ندد بإستقدام إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة "إنرجيان" ومقرها لندن، للعمل على استخراج الغاز من حقل "كاريش" الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها.

وحذّر حزب الله اللبناني المدعوم من إيران "إنرجيان" من المضي قدما في أنشطتها في الحقل.

وتصر إسرائيل على أن الحقل يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة وعلى أن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية لا تشمله.

وتوقّفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أميركية في أيار/مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسمياً. وفي العام 2006 خاض حزب الله الذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير في لبنان، حرباً دامية ضد إسرائيل استمرت 33 يوماً.

© 2022 AFP