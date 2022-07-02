بطولة ويمبلدون: الفرنسية تان تواصل مغامرتها

الفرنسية أرموني تان تحتفل بتأهلها الى ثمن نهائي بطولة ويمبلدون في كرة المضرب في الثاني من تموز/يوليو 2022.

بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – واصلت الفرنسية أرموني تان المصنفة 115 عالميا مغامرتها في بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وبلغت ثمن النهائي بفوزها على البريطانية كاتي بولتر 6-1 و6-1 السبت في الدور الثالث.

إعلان اقرأ المزيد

وتلتقي تان التي أطاحت بالأميركية المخضرمة سيرينا وليامس صاحبة الـ23 لقبا كبيرا بينها سبعة في البطولة الإنكليزية، من الدور الأول، مع إحدى مواطنتي الأخيرة كوكو غوف الثانية عشرة أو أماندا أنيسيموفا الخامسة والعشرين.

وقالت تان البالغة من العمر 24 عاما والتي تشارك في أول بطولة كبيرة لها على الكلاعب العشبية في مسيرتها الاحترافية "كلما تواصلت المباريات، أشعر بأنني في حالة أفضل. أنا أستمتع حقًا باللعب على العشب".

وفرضت تان أفضليتها على مجريات المباراة أمام بولتر الـ118 عالميا والمشاركة ببطاقة دعوة، وباتت باتت ثاني لاعبة فرنسية تبلغ ثمن نهائي النسخة الحالية بعد كارولين غارسيا الجمعة.

ولم يسبق لتان تخطي ثلاثة أدوار في إحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات والدور الثاني في الغراند سلام (أستراليا 2022 ورولان غاروس 2021).

© 2022 AFP