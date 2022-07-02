بطولة ويمبلدون: الفرنسية كورنيه تقصي البولندية شفيونتيك المصنفة أولى عالميا من الدور الثالث

غلين كيرك ا ف ب

الفرنسية أليزيه كورنيه بعد فوزها على البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً 6-4 و6-2 في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون في 2 تموز/يوليو 2022

بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – حققت الفرنسية أليزيه كورنيه، المصنفة 37 عالمياً، السبت مفاجأة مدوية بفوزها على البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً 6-4 و6-2 في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب.

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وانهت الفرنسية سلسلة من 37 فوزاً متتالياً لمنافستها شفيونتيك التي لم تذق طعم الخسارة منذ خروجها من الدور الثاني في دورة دبي في شباط/فبراير، حيث فازت في 6 دورات خاضتها منذ تلك الخسارة، وهي الدوحة وإنديان ويلز وميامي على ملاعب صلبة وشتوتغارت وروما وبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الـ "غراند سلام"، على ملاعب ترابية.

قالت كورنيه (32 عاماً) المنتشية بفوزها "لا أملك الكلمات... يذكرني ذلك بفوزي على سيرينا (وليامس) قبل 8 أعوام على الملعب ذاته الرقم 1 الذي يجلب لي الحظ".

وتابعت الفرنسية التي وصلت إلى ثمن النهائي في ويمبلدون عام 2014 بفوزها على سيرينا، لتعود وتفشل في جميع محاولاتها التالية من دون أن تتخطى الدور الثالث "كنت أدرك قدرتي على الفوز. لانه في حال كانت هناك فرصة للفوز عليها، كنت أعرف ان ذلك سيحصل على العشب".

وحققت كورنيه أفضل نتيجة لها في بطولات "غراند سلام" بوصولها إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وضربت كورنيه موعداً في ثمن النهائي مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش (44) الفائزة على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا.

© 2022 AFP