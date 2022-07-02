بطولة ويمبلدون: الفرنسية كورنيه تنهي سلسلة انتصارات شفيونتيك

غلين كيرك ا ف ب

الفرنسية أليزيه كورنيه بعد فوزها على البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً 6-4 و6-2 في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون في 2 تموز/يوليو 2022

بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – وضعت الفرنسية أليزيه كورنيه، المصنفة 37 عالمياً، السبت حداً لسلسلة انتصارات البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً بفوزها عليها 6-4 و6-2 في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب.

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وانهت الفرنسية سلسلة من 37 فوزاً متتالياً لمنافستها شفيونتيك التي لم تذق طعم الخسارة منذ خروجها من الدور الثاني في دورة دبي في شباط/فبراير، حيث فازت في 6 دورات خاضتها منذ تلك الخسارة، وهي الدوحة وإنديان ويلز وميامي على ملاعب صلبة وشتوتغارت وروما وبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الـ "غراند سلام"، على ملاعب ترابية.

وحققت شفيونتيك (21 عاماً) فوزها الـ 37 توالياً بتغلبها الخميس على الهولندية ليسلاي ياتيناما كيرخوفي الـ 138 عالمياً والصاعدة من التصفيات، معززة الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد والذي حطمته الثلاثاء بفوزها على الكرواتية يانا فيت في الدور الأول عندما فضت الشراكة مع فينوس وليامس التي حققت 35 انتصارًا تواليًا في العام 2000.

قالت كورنيه (32 عاماً) المنتشية بفوزها "لا أملك الكلمات... يذكرني ذلك بفوزي على سيرينا (وليامس) قبل 8 أعوام على الملعب ذاته الرقم 1 الذي يجلب لي الحظ".

وتابعت الفرنسية التي وصلت إلى ثمن النهائي في ويمبلدون عام 2014 بفوزها على سيرينا، لتعود وتفشل في جميع محاولاتها التالية من دون أن تتخطى الدور الثالث "كنت أدرك قدرتي على الفوز. لانه في حال كانت هناك فرصة للفوز عليها، كنت أعرف ان ذلك سيحصل على العشب".

وحققت كورنيه أفضل نتيجة لها في بطولات "غراند سلام" بوصولها إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وضربت كورنيه موعداً في ثمن النهائي مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش (44) التي قلبت تأخرها بمجموعة أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا إلى فوز 2-6 و6-4 و6-3.

-تان تواصل تألقها-

وواصلت الفرنسية أرموني تان المصنفة 115 عالمياً مغامرتها وبلغت ثمن النهائي بفوزها على البريطانية كاتي بولتر 6-1 و6-1 السبت في الدور الثالث.

الفرنسية أرموني تان تحتفل بتأهلها الى ثمن نهائي بطولة ويمبلدون في كرة المضرب في الثاني من تموز/يوليو 2022. سيباستيان بوزون اف ب

وتلتقي تان التي أطاحت بالأميركية المخضرمة سيرينا وليامس صاحبة الـ23 لقباً كبيراً بينها سبعة في البطولة الإنكليزية، من الدور الأول، مع مواطنة الأخيرة أماندا أنيسيموفا الخامسة والعشرين والفائزة في مباراة أميركية النكهة على كوكو غوف 6-7 (4-7) و6-2 و6-1.

وقالت تان البالغة من العمر 24 عاماً والتي تشارك في أول بطولة كبيرة لها على الملاعب العشبية في مسيرتها الاحترافية "كلما تواصلت المباريات، أشعر بأنني في حالة أفضل. أنا أستمتع حقًا باللعب على العشب".

وفرضت تان أفضليتها على مجريات المباراة أمام بولتر الـ118 عالمياً والمشاركة ببطاقة دعوة، وباتت ثاني لاعبة فرنسية تبلغ ثمن نهائي النسخة الحالية بعد كارولين غارسيا الجمعة.

ولم يسبق لتان تخطي ثلاثة أدوار في إحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات والدور الثاني في الغراند سلام (أستراليا 2022 ورولان غاروس 2021).

في المقابل، لم يحالف الحظ غوف في عيد ميلادها الـ 18 والتي وصلت إلى نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية هذا العام في تخطي الدور الثالث بعدما وصلت إلى لندن كاحدى ابرز المرشحات لاحراز اللقب.

وتألقت غوف في ويمبلدون بالذات عام 2019 في سن الـ 15 عاماً في أول مشاركة لها، حيث تخطت التصفيات قبل أن تقصي في الدور الأوّل الأميركية فينوس وليامس الفائزة باللقب 5 مرات، لتعود وتخسر في ثمن النهائي أمام الرومانية سيمونا هاليب في طريق الأخيرة للفوز باللقب.

وضربت غوف بقوة في بداية المباراة وكسرت إرسال أنيسيموفا في الشوط الثاني وتقدمت 3-صفر، لكن مواطنتها ردت بكسبها 4 اشواط متتالية وتقدمت 4-3 قبل ان ترد لها غوف التحية في الثامن مدركة التعادل 4-4 ثم 5-5 و6-6 فارضة الشوط الفاصل حسمته في صالحها 7-4 وبالتالي المجموعة 7-6.

ردت أنيسيموفا في المجموعتين التاليتين بعدما رفعت من مستوى لعبها، لتفوز بالمباراة.

وبلغت الرومانية سيمونا هاليب الفائزة في ويمبلدون عام 2019 ثمن النهائي بفوزها السهل على البولندية ماغدالينا فرييش (92) 6-4 و6-1، لتواجه الاسبانية باولا بادوسا الرابعة الفائزة بصعوبة على التشيكية بترا كفيتوفا المتوجة مرتين في لندن عامي 2011 و2014 بنتيجة 7-5 و7-6 (7-4).

-خروج غاسكيه-

لدى الرجال، خسر الفرنسي ريشار غاسكيه، المصنف 69 عالمياً، أمام الهولندي بوتيتش فان دي زاندشلوب (25) 5-7 و6-2 و6-7 (7-9) و1-6.

وأهدر الفرنسي، البالغ 36 عاماً، العديد من الفرص لحسم اللقاء، اذ حصل في المجموعة الأولى على 5 كرات للحسم في حين كان يرسل والنتيجة لصالحه 5-3، إلا انه فشل في ترجمتها ومنح منافسه فرصة كسر ارساله بارتكابه 3 أخطاء مزدوجة متتالية.

وعاد غاسكيه لارتكاب الأخطاء في الشوط الفاصل للمجموعة الثالثة، ليخسر أفضليته، فالمباراة بعد مجموعة رابعة لم يتمكن خلالها من مقارعة منافسه.

وفاز الأسترالي أليكس دي مينور التاسع عشر على البريطاني ليام برودي 6-3 و6-4 و7-5، والأميركي تايلور فريتز الحادي عشر على السلوفاكي أليكس مولكان 6-4 و6-1 و7-6 (7-3).

© 2022 AFP