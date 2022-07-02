جائزة بريطانيا الكبرى: الاسباني ساينس الأسرع في التجارب التأهيلية للمرة الاولى في مسيرته

بن ستانسال ا ف ب

سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس الأسرع خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون في 2 تموز/يوليو 2022

سيلفرستون (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – ينطلق سائق فيراري الاسباني كارلوس ساينس من المركز الأول في سباق جائزة بريطانيا الكبرى الأحد، بعدما حقق أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية للمرة الأولى في مسيرته في بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة سيلفرستون حيث تقام الجولة العاشرة من المنافسات.

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وتفوق ساينس (27 عاماً) في محاولته الـ 150 في الفئة الأولى وعلى مسار رطب اثر تساقط الأمطار خلال معظم فترات التجارب، على سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب ومتصدر ترتيب السائقين.

قال ساينس المنتشي بانجازه "كانت لفة جيدة. كنت أصارع كثيراً بسبب المياه على الحلبة".

وأضاف "التوقيت الأسرع كان بمثابة مفاجأة بالنسبة لي. لقد كنا نملك السرعة طوال نهاية الأسبوع".

وأكد شارل لوكلير من موناكو (فيراري) والمكسيكي سيرخيو "تشيكو" بيريس (ريد بول) تفوق فريقيهما منذ مطلع العام باحتلالهما للمركزين الثالث والرابع توالياً.

وحلّ سائق مرسيدس لويس هاميلتون، صاحب الأرض وحامل الرقم القياسي بعدد الانتصارات في سيلفرستون (8)، في المركز الخامس، فيما وصل زميله ومواطنه الشاب جورج راسل ثامناً.

وأدخل مرسيدس وألبين ووليامس تعديلات جديدة على سياراتهم قبل خوض السباق، فيما اعتبر ذلك خطوة عملاقة لفريق "الأسهم الفضيّة" بعد بداية كارثية تحت مظلة القوانين الجديدة.

في ما يأتي توقيت الفترة الثالثة من التجارب التأهيلية:

1- كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:40.983 دقيقة

2- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:41.055 د.

3- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:41.298 د.

4- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:41.616 د.

5- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:41.995 د.

6- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:42.084 د.

7- فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:42.116 د.

8- جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:42.161 د.

9- دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو) 1:42.719 د.

10- نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 2:03.095 د.

© 2022 AFP