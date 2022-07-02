ضربة اسرائيلية تسفر عن جرح مدنيين اثنين في سوريا (وزارة الدفاع)

ستر ا ف ب/ارشيف

دمشق (أ ف ب) – أدت غارة جوية إسرائيلية على الساحل الغربي لسوريا صباح السبت إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، حسب ما أفادت وزارة الدفاع السورية في بيان.

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ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله "حوالى الساعة 06,30 صباح اليوم (السبت) نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس".

واضاف أن ذلك "أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح أحدهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المادية".

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها استهدفت مواقع للجيش السوري والقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني، حلفاء النظام السوري.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضرباتها لسوريا لكنها تقول إنها لن تسمح لإيران ببسط نفوذها إلى حدود إسرائيل.

والشهر الماضي قصف الطيران الإسرائيلي مطار دمشق الواقع جنوب العاصمة السورية وألحق أضرارا بالمباني وأوقف مهابط الطائرات عن الخدمة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية لها شبكة واسعة من المصادر في سوريا، أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية بالقرب من المطار فوق مدرج التشغيل الوحيد المتبقي فيه.

وأدى النزاع في سوريا الذي بدأ بقمع تظاهرات مؤيدة للديموقراطية، إلى مقتل نحو 500 ألف شخص وتدمير البنية التحتية للبلاد وتشريد ملايين الأشخاص.

© 2022 AFP