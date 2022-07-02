طواف فرنسا: ياكوبسن الاسرع في المرحلة الثانية وفان ايرت ينتزع القميص الصفراء

الدراج الهولندي فابيو ياكوبسن فرحاً بعد فوزه بالمرحلة الثانية من طواف فرنسا في الدنمارك في 2 تموز/يوليو 2022

نيبورغ (الدنمارك) (أ ف ب) – فاز الدراج الهولندي فابيو ياكوبسن بالمرحلة الثانية من طواف فرنسا التي أقيمت السبت مبرراً قرار فريقه كويك-ستيب ألفا فينيل بتفضيله على زميله المخضرم مارك كافنديش (37 عاماً)الفائز بـ 34 مرحلة في الطواف.

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وتفوق ياكوبسن على البلجيكي فوت فان ايرت (جامبو فيسما) صاحب المركز الثاني للمرة الثانية، لينتزع الأخير القميص الاصفر مع نهاية هذه المرحلة البالغة 202.2 كيلومترين من روسكيلد إلى نيبورغ والتي تخللها العبور فوق الجسر الكبير الذي يربط جزيرتين كبيرتين في الدنمارك.

قال ياكوبسن الذي يشارك في طواف فرنسا للمرة الاولى في سن الـ 25 عاماً "أعود من بعيد، بعيد جداً"، عقب عودته بقوة بعد أقل من عامين من تعرضه لحادث خطير في آب/أغسطس 2020 في طواف بولندا، كما حقق فوزه السادس والثلاثين في مسيرته، والحادي عشر له هذا العام.

وتابع "نعم، إنها مثل حياة ثانية" و"أولئك الذين يعرفونني يتفهمون التضحيات التي كان عليّ أن أبذلها. لذلك أنا سعيد للغاية اليوم".

وهو الفوز الثاني لفريق كويك-ستيب ألفا فينيل بعدما فاز البلجيكي ايف لامبيرت بالمرحلة الاولى في وسط مدينة كونبهاغن تحت الأمطار، ليكون أول من يرتدي القميص الاصفر في النسخة الـ109.

وحلّ الدنماركي مادس بيدرسن ثالثاً وسط تصفيق حار من جماهيره.

وتقام الأحد المرحلة الثالثة والأخيرة في الدنمارك من الطواف بطول 182 كيلومتراً بين فايلي وسوندربرغ قبل الانتقال المسائي إلى فرنسا.

الترتيب العام للخمسة الأوائل في المرحلة الثانية:

1-الهولندي فابيو ياكوبسن 4:34.34 ساعات

2-البلجيكي فوت فان ايرت التوقيت ذاته

3-الدنماركي مادس بيدرسن التوقيت ذاته

4-الهولندي داني فان بوبل التوقيت ذاته

5-البلجيكي ياسبر فيليبسن التوقيت ذاته

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1-البلجيكي فوت فان ايرت 4:49.50 ساعات

2-البلجيكي ايف لامبيرت بفارق ثانية

3-السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 8 ث.

4-الإيطالي فيليبو غانا بفارق 11 ث.

5-الدنماركي مادس بيدرسن بفارق 12 ث.

© 2022 AFP