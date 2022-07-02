وزير الخارجية الايراني في سوريا لتهدئة التوتر مع تركيا

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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في أنقرة في 27 حزيران/يونيو 2022

دمشق (أ ف ب) – وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان السبت إلى سوريا حيث تهدّد تركيا بشنّ هجوم في شمال البلاد، وفق وكالة الانباء السورية "سانا".

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ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية "ارنا" السبت عن امير عبداللهيان قبل مغادرته إلى دمشق قوله "تتمحور رحلتي إلى سوريا خصوصاً حول السلام والامن في المنطقة الواقعة بين سوريا وتركيا".

هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عدة مرات منذ نهاية ايار/مايو، بالقيام بعملية عسكرية جديدة في منطقتين واقعتين في شمال سوريا لاستهداف المقاتلين الأكراد الذين يصفهم بأنهم "إرهابيون".

فقدت القوات السورية السيطرة على هذه المنطقة خلال الحرب التي بدأت في العام 2011.

قام وزير الخارجية الإيرانية بزيارة إلى أنقرة الاثنين اكد خلالها انه "يتفهّم" الحاجة إلى عملية عسكرية تركية جديدة ضدّ المقاتلين الأكراد في سوريا.

ونقلت عنه إرنا السبت قوله "بعد زيارتي إلى تركيا ... من الضروري إجراء مشاورات مع السلطات السورية".

واضاف وزير الخارجية الايراني ان "تطوير العلاقات الثنائية والتشاور مع بشار الاسد ووزير الخارجية السورية والمسؤولين الكبار في سوريا، هي الاهداف الاخرى لرحلتي".

تُعادي طهران، كما أنقرة، الانفصاليين الأكراد الذين ينفّذون عمليات في كلٍّ من تركيا وإيران، لكنها في الوقت نفسه تُعتبر حليفاً قوياً لنظام بشار الأسد وتدافع عن وحدة سوريا التي يقع جزء منها تحت سيطرة الجماعات الكردية المسلّحة.

وتشكّل منطقتا تل رفعت ومنبج اللتين تريد تركيا التوغل فيهما جزءاً من "منطقة آمنة" بعرض 30 كلم تريد انقرة إقامتها على طول الحدود التركية- السورية. واعترضت دمشق بشدة على إقامة منطقة كهذه.

وضاعفت الولايات المتحدة تحذيراتها من شن هجوم تركي، معتبرة أنه يهدّد بزعزعة استقرار المنطقة وتعريض القتال ضدّ التنظيمات الجهادية المتطرفة للخطر.

© 2022 AFP