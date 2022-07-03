جائزة بريطانيا الكبرى: ساينس يحقق فوزه الأول في سباق مثير

بن ستانسال ا ف ب/ا ف ب

سيارة ألفا روميو وفي داخلها السائق الصيني دجو غوانيو بعد الحادث الذي تعرض له في جائزة بريطانيا الكبرى في 3 تموز/يوليو 2022

سيلفرستون (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – حقق سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس فوزه الأول في مسيرته في فورمولا واحد مع إحرازه المركز الأول في جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون الأحد، في سباق مثير شهد بداية عنيفة أوقفت الانطلاقة.

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وتصدّر ساينس السباق أمام المكسيكي سائق ريد بول سيرخيو بيريس، فيما حلّ البريطاني بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون ثالثاً مع مرسيدس.

وأنهى بطل العالم الحالي الهولندي ماكس فيرستاين السباق في المركز السابع، غير أنه حافظ على صدارة ترتيب بطولة العالم.

وقال ساينس بعد الفوز "لا أعرف ماذا أقول، إنه أمر رائع. أول فوز بسباق بعد 150 سباقاً مع فيراري وعلى سيلفرستون، إنه يوم مميز للغاية".

وخلف ساينس كانت معركة ملحمية ختامية بين بيريس وهاميلتون وسائق فيراري الآخر شارل لوكلير من موناكو.

ويعد هذا السباق الحادي عشر توالياً الذي لا يفوز به هاميلتون، وهي أطول سلسلة خسارات بالنسبة لبطل العالم سبع مرات.

وقال هاميلتون الذي وجّه تحية لـ130 ألف مشجع متواجدين في المدرجات "لقد كنت في قلب المعركة، ولكن التعديل الذي جلبناه هنا جعلنا أقرب إليهم".

وبدأت الجولة العاشرة من بطولة العالم برفع العلم الأحمر بعد حادث مروع شمل العديد من السائقين مع انطلاق السباق.

وفيما قفز فيرستاين إلى الصدارة على حساب الذي انطلق أولاً عند المنعطف الأول، وقعت "مجزرة" السيارات خلفهما مع انقلاب سيارة الصيني سائق ألفا روميو دجو غوانيو لتخرج من الحلبة.

وطال هذا الحدث سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل، الفرنسي إستيبان أوكون سائق ألبين، والياباني يوكي تسونودا (ألفا توري)، وسائق وليامس البريطاني أليكس ألبون.

وأّخرج دجو بأمان من سيارته ونقل عبر سيارة إسعاف إلى المركز الطبي. وذكرت التقارير الطبية أن دجو وألبون لم يتعرضا لإصابات خطيرة.

غير أن الحادث تسبب في تأخير السباق لمدة ساعة.

© 2022 AFP