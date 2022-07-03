دعوات إلى التهدئة بعد انتشار فيديو لمقتل شاب أميركي من أصل إفريقي برصاص الشرطة

- Akron Police Department/ا ف ب

لقطة من مقطع فيديو نشرته الشرطة في 27 حزيران/يونيو 2022 خلال ملاحقة عناصرها للشابّ جايلاند ووكر في مدينة أكرون بولاية أوهايو.

واشنطن (أ ف ب) – وجّه عمدة وشرطة مدينة أكرون بولاية أوهايو الأميركيّة الأحد دعوات إلى التهدئة بعد نشر مقطع فيديو يُظهر إقدام الشرطة على قتل رجل أسود قال محاميه إنّه أصيب بـ60 طلقة.

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وأثار مقتل الشاب الأميركي من أصل إفريقي الذي أصيب بعشرات الرّصاصات التي أطلقتها الشرطة الاثنين في أكرون بولاية أوهايو تظاهرات غاضبة في هذه المدينة القريبة من كليفلاند شماليّ الولايات المتحدة.

قُتل جايلاند ووكر (25 عامًا) أثناء فراره من الشرطة بعد محاولة اعتقاله لارتكابه مخالفة مروريّة. ويُظهر مقطع فيديو عنيف جدًا نشرته الشرطة الأحد، الشابّ وقد اخترق الرصاص جسده.

ووجّهت جمعيّات مناهضة للعنصريّة دعوات إلى تظاهرة جديدة في هذه المدينة، الساعة 14,30 بالتوقيت المحلّي (18,30 بتوقيت غرينتش)، للمطالبة بـ"العدالة لجايلاند ووكر".

وقال عمدة المدينة دان هوريغان إنّ "كثيرين سيرغبون في التعبير عن سخطهم علنًا، وأنا أؤيّد تمامًا حقّ سكّاننا في التجمّع السلمي". وعبّر خلال مؤتمر صحافي عن حزنه الكبير، مضيفًا "لكنّي آمل في أن يكون الناس متّفقين على أنّ العنف والدمار ليسا هما الحلّ".

من جهته، قال رئيس الشرطة ستيف ميليت إنّ تقرير الطبيب الشرعيّ سجّل وجود 60 إصابة في جثّة ووكر.

وفي وقت سابق، قالت شرطة المدينة في بيان، إنّ السائق الشابّ أطلق النار على عناصرها أثناء المطاردة. أضافت "تصرّفات المشتبه به دفعت العناصر إلى إدراك وجود تهديد مميت" و"أطلقوا النار من أسلحتهم فقتلوا المشتبه به" خلال فراره.

وذكرت الشرطة أنّها عثرت على سلاح في السيّارة التي تركها السائق الشابّ.

وقد أوقِف إداريًا عناصر الشرطة المعنيّون بمقتله، في انتظار انتهاء التحقيق القضائي.

كذلك، فُتِح تحقيق داخلي حسب ما أكّدت الشرطة.

ووفقًا لوسائل إعلام محلّية، أطلق ثمانية شرطيّين أكثر من 90 رصاصة باتّجاه ووكر.

وقالت منظّمة "حياة السود مهمّة" (بلاك لايفز ماتر) على تويتر "أصابوه 60 مرّة".

وطالبت عائلة ووكر السلطات الخميس بإعطائها توضيحات، داعيةً خلال مؤتمر صحافي إلى أن تظلّ التظاهرات الغاضبة سلميّة، ذلك في وقت بدأ متظاهرون يتجمعون منذ الأربعاء خارج مبنى البلديّة ومركز الشرطة في أكرون المعروفة بكونها مسقط رأس نجم كرة السلة ليبرون جيمس.

وقال جيمس في تغريدة الأحد إنّه يُصلّي من أجل مدينته.

وقال بوبي ديسيلو، محامي أسرة ووكر، أمام الصحافة "لم يكن وحشًا، لم يكن شخصًا شارك في جريمة بحياته".

وقالت قريبته لاجوانا ووكر دوكينز "كان جايلاند شابًا لطيفًا ولم يسبّب أيّ مشكلة أبدًا".

وقرّر مجلس المدينة الخميس إلغاء مهرجان سنويّ كان منتظرًا في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لمناسبة العيد الوطني (4 تمّوز/يوليو)، معتبرة أنّ "الوقت ليس مناسبًا للاحتفالات".

© 2022 AFP