دوري "أن بي ايه": زيون وليامسون يوافق على تمديد عقده مع بيليكانز ورسالة غامضة من دورانت

نيويورك (أ ف ب) – وافق زيون وليامسون الذي غاب عن الموسم الماضي من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بسبب كسر في القدم اليمنى، على تمديد العقد الذي وقعه مع نيو أورليانز بيليكانز عام 2019 كـ"مبتدئ"، لمدة خمسة أعوام وفق ما أفادت شبكة "اي اس بي ان" الرياضية السبت.

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وتبلغ قيمة الصفقة 193 مليون دولار لكن قد ترتفع الى 231 مليوناً استناداً الى النتائج التي يحققها اللاعب مع الفريق، بينها أن يتم اختياره في تشكيلة أفضل فريق في الدوري الموسم المقبل أو أفضل لاعب في الدوري أو أفضل مدافع.

وعانى اللاعب الذي كان عام 2019 الخيار الأول في الـ"درافت" المخصص لانتداب لاعبي الجماعات وحتى الثانويات الأميركية والأجانب الى الدوري، من لعنة الإصابات لكنه أظهر لحظات من التألق في مستهل مشواره في "أن بي ايه" حيث بلغ معدله 25.7 نقطة مع 7 متابعات و3.2 تمريرة حاسمة في 85 مباراة منذ موسم 2019-2020.

وتعرض وليامسون لإصابة في الركبة خلال موسمه الأول في الدوري ما تسبب بتأخر بدايته في "أن بي ايه" حتى كانون الثاني/يناير 2020.

ويحتفل وليامسون بميلاده الثاني والعشرين الأربعاء، أي في اليوم الأول لفتح باب توقيع العقود لموسم 2022-2023.

وكل ما يصدر منذ فترة وحتى بدء التوقيع رسمياً على العقود اعتباراً من الأربعاء، لم يأخذ الطابع الرسمي لكنه صدر عن وكلاء اللاعبين أو عن تقارير أعلامية واسعة الإطلاع من دون أن تتمكن الأندية من تأكيد الصفقات، بينها بروكلين نتس الذي تلقى طلباً من نجمه كيفن دورانت من أجل إدخاله في عملية تبادل وفق وسائل الإعلام المحلية.

وأوضحت "إي إس بي إن"، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن دورانت، المتوج بلقب الدوري مرتين مع غولدن ستايت ووريرز وأفضل لاعب في الدوري في 2014 بألوان أوكلاهوما سيتي ثاندر، يرغب في الانتقال الى صفوف فينيكس صنز أو ميامي هيت.

وأضافت أن نتس يهدف الى الحصول على أفضل صفقة ممكنة من النجم الذي كان مدد عقده عام 2021 لمدة أربع سنوات مقابل 198 مليون دولار.

وقرر دورانت السبت أن يتحدث للمرة الأولى منذ الكشف عن رغبته بالرحيل، لكن ما كتبه على تويتر كان غامضاً حيث قال "الأشخاص المتواجدون معي في الصالة الرياضية يعرفون فحوى الأمر، ويعرفونني".

وتابع "إذا لم تكونوا معي هناك، فاسألوا من حولي".

وفشل دورانت (33 عاما) في عام 2021 مع الثنائي كايري إرفينغ وجيمس هاردن المنتقل في وقت سابق من هذا العام إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، في قيادة نتس الى المنافسة على اللقب.

وعانى نتس من بعض الصعوبات بين رفض إرفينغ تلقي اللقاح ضد فيروس "كوفيد-19" ما حرمه من اللعب خلال جزء كبير من الموسم، والاستياء الذي ظهر بعد ذلك اثر رحيل هاردن، وأخيراً الخروج المذل من الدور الأول من الـ"بلاي أوف" على يد بوسطن سلتيكس صفر-4.

وقرار دورانت مفاجئاً لاسيما أن إرفينغ حسم أمره بالبقاء مع نتس بعد تفعيل بند التمديد لموسم إضافي على الرغم من أن بإمكانه الرحيل أيضاً.

© 2022 AFP