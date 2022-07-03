وفاة فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي السبت

جنود إسرائيليون يمشون خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 29 أيار/مايو 2022 ضد مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة

مصعب شاور ا ف ب