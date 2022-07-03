وفاة فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي السبت
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رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – أعلن مصدر طبي فلسطيني الأحد وفاة فتى فلسطيني كان اصيب برصاص الجيش الاسرائيلي السبت في بلدة جبع القريبة من مدينة جنين في الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد الشاب كامل عبد الله علاونة (17 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي للاحتلال في البطن واليد في جنين".
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الفتى كامل يحمل اسم اخيه كامل الذي قتل برصاص الجيش الاسرائيلي في العام 2003.
وتشهد مدينة جنين وقراها مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي منذ آذار/مارس إذ كثف الجيش الاسرائيلي عملياته العسكرية في تلك المنطقة شمال الضفة الغربية عقب تنفيذ شبان من جنين هجمات داخل اسرائيل اسفرت عن مقتل 19 اسرائيليا غالبيتهم من المدنيين.
وبمقتل الفتى علاونة الأحد ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في مدينة جنين وقراها الى 28 فلسطينيا من بينهم الصحافية شيرين ابو عاقلة التي كانت تعمل لدى قناة الجزيرة القطرية منذ 25 عاما.
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