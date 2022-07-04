أرسنال الإنكليزي يضمّ المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس

أولي سكارف ا ف ب/ا ف ب

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي الاثنين، ضمّ المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس قادماً من مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز، في عقد "طويل الأمد"

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي أرسنال الإنكليزي الاثنين، ضمّ المهاجم البرازيلي الدولي غابريال جيزوس قادماً من مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز، في عقد "طويل الأمد".

إعلان اقرأ المزيد

ونقل أرسنال في بيان عن المدير الفني البرازيلي في الفريق إيدو قوله "نحن سعداء بتأميننا انتقال غابريال" الذي سيرتدي الرقم 9، من دون التطرّق إلى أي تفاصيل حيال قيمة الصفقة، فيما قدّرتها تقارير بريطانية بـ45 مليون جنيه استرليني (نحو 55 مليون دولار).

وكان جيزوس (25 عاماً) انتقل إلى مانشستر سيتي من بالميراس في العام 2017، وسجّل 95 هدفاً في 236 مباراة بمختلف المسابقات خلال سنواته الخمس مع النادي الإنكليزي، كما حقق لقب الدوري "بريميرليغ" أربع مرات، كأس إنكلترا وكأس الرابطة ثلاث مرات.

ويُعدّ جيزوس أحد اللاعبين الأساسيين في المنتخب البرازيلي، حيث شارك في 56 مباراة وسجل 19 هدفاً منذ ظهوره الدولي الأول في أيلول/سبتمبر 2016. وكان ضمن التشكيلة التي أحرزت كوبا أميركا في العام 2019، كما أحرز ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016، قبل أن يشارك في مونديال روسيا 2018.

وقال مدرب الفريق الإسباني ميكل أرتيتا "أنا متحمس جداً. لقد قام النادي بعمل هائل لضمّ لاعب بهذه المكانة. أعرف غابريال شخصياً جيداً، وكلنا نعرفه جيداً خلال مسيرته في الدوري الإنكليزي الممتاز ونجاحه هنا. كان على رادارنا منذ فترة طويلة، وتمكنا من الحصول على لاعب أردناه جميعاً".

© 2022 AFP