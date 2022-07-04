إريكسن يوافق مبدئيا على الانتقال الى مانشستر يونايتد (تقارير)

ادريان دينيس ا ف ب

صانع الالعاب الدنماركي كريستيان اريكسن في لقطة له خلال احدى مباريات فريقه السابق برنتفورد الانكليزي ضد ليدز.22 ايار/مايو 2022

لندن (أ ف ب) – وافق صانع العاب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مبدئيا على الانتقال الى صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي بعقد لمدة ثلاث سنوات، بحسب ما ذكرت اكثر من وسيلة اعلامية في انكلترا الاثنين.

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وكان اريكسن (30 عاما) اصبح لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع برنتفورد الانكليزي الذي لعب في صفوفه لمدة ثلاثة اشهر، بعد تعافيه من ازمة قلبية حادة كادت تودي بحياته خلال كأس اوروبا مع منتخب بلاده الصيف الماضي.

وسبق لاريكسن ان تدرب باشراف مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي اريك تن هاغ، عندما حاول استعادة لياقته البدنية في صفوف اياكس امستردام مطلع العام الحالي.

وبحسب شبكة سكاي، وافق اريكسن مبدئيا على الانتقال الى صفوف يونايتد بعقد حر، على ان يقوم الاخير باعداد عقد يمتد على فترة ثلاثة اعوام قبل ان يخضع للفحص الطبي تمهيدا للتوقيع.

ويملك اريكسن خبرة في الدوري الانكليزي الممتاز بعد ان دافع عن الوان نادي توتنهام لمدة 7 اعوام من 2013 الى 2020 قبل الانتقال الى إنتر الايطالي. كما لعب لاياكس لمدة ثلاثة اعوام من 2010 الى 2013.

ويبدو مانشستر يونايتد قريبا ايضا من الحصول على خدمات الظهير الايسر الهولندي الدولي تايرل مالاسيا الذي خضع للفحص الطبي الاحد تمهيدا للتوقيع على عقد لمدة خمس سنوات.

وكان مالاسيا في طريقه للانضمام الى ليون الفرنسي، لكن مانشستر يونايتد تدخل في اللحظة الاخيرة الاسبوع الماضي ليحسم الصفقة في صالحه وسط رغبة اللاعب في الانتقال اليه.

ويسعى "الشياطين الحمر" الى تعزيز صفوفهم ايضا بالحصول على الهولندي فرنكي دي يونغ من برشلونة الاسباني، علما بانه خسر العديد من لاعبي خط الوسط في نهاية الموسم الفائت امثال الفرنسي بوبل بوغبا والصربي نيمانيا ماتيتش والاسباني خوان ماتا وجيسي لينغارد.

© 2022 AFP