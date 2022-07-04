العاجي كيسييه من ميلان الى برشلونة بعقد حتى 2026 (رسمي)

يوشيكازو تسونو ا ف ب/ارشيف

العاجي فرانك كيسييه (يسار) يحتفل بجانب زميله ماكس غرادل بعد التسجيل ضد السعودية في دور المجموعات لمسابقة كرة القدم خلال أولمبياد طوكيو 2020. يوكوهاما في 22 تموز/يوليو 2021

برشلونة (أ ف ب) – انتقل لاعب الوسط الدولي العاجي فرانك كيسييه الإثنين بشكل رسمي الى برشلونة الإسباني بعقد حتى صيف 2026، وفق ما أفاد النادي الكاتالوني الذي حصل عليه من دون مقابل نتيجة انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي.

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وقال وصيف بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي في بيان "توصل نادي برشلونة وفرانك يانيك كيسييه الى اتفاق بشأن انضمام اللاعب لبرشلونة عقب انتهاء عقده مع ميلان"، مضيفاً "سيوقع اللاعب عقداً حتى 30 يونيو (حزيران) 2026 وستحدّد قيمة البند الجزائي لبيعه بـ500 مليون يورو".

وكانت صفقة انضمام العاجي الى فريق المدرب تشافي هرنانديس محسومة منذ آذار/مارس الماضي، بعدما أجرى الفحص الطبي الروتيني في لوغانو السويسرية.

ودافع ابن الـ25 عاماً عن ألوان ميلان منذ موسم 2017-2018، أولاً على سبيل الإعارة من المنافس المحلي أتالانتا ثم بعقد نهائي اعتباراً من 2019.

وخاض العاجي 223 مباراة بقميص الفريق اللومباردي الذي توج الموسم المنصرم بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2011، مسجلاً 37 هدفاً مع 16 تمريرة حاسمة بحسب موقع "ترانسفرماركت" المتخصص.

وفي آذار/مارس الماضي، أفاد الصحافي الإيطالي الموثوق بمعلوماته جانلوكا دي مارتسيو بأن برشلونة وكيسييه توصلا الى اتفاق يقضي بانتقال الأخير الى "كامب نو" مقابل راتب سنوي قدر بـ6.5 مليون يورو.

وبعد بداية كارثية للموسم، عاد برشلونة من بعيد ونجح في شق طريقه الى وصافة الدوري خلف غريمه ريال مدريد المتوج باللقب.

© 2022 AFP