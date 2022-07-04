بطولة السعودية: اتحاد جدة يتعاقد مع المدرب البرتغالي سانتو

أندي راين تصوير مشترك/اف ب/ارشيف

المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو خلال مباراة فريقه السابق ولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي في 23 أيار/مايو 2021.

الرياض (أ ف ب) – أعلن نادي اتحاد جدة وصيف بطل الدوري السعودي لكرة القدم الإثنين تعاقده مع المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو لتولي منصب المدير الفني للفريق الاول.

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وجاء اعلان الاتحاد عن التعاقد مع المدرب البرتغالي عبر حسابه الرسمي في تويتر، وقال "البرتغالي نونو سانتو مدرباً للاتحاد". ويملك المدرب البرتغالي سيرة ذاتية مميزة من خلال قيادته للعديد من الاندية الأوروبية يتقدمها فالنسيا الاسباني وبورتو البرتغالي وولفرهامبتون وتوتنهام الانكليزيان.

وكان الاتحاد وجه الشكر للمدرب الروماني كوزمين كونترا معلنا انتهاء علاقته بالنادي، وأعلن بعدها بساعة واحدة عن تعاقده مع سانتو.

وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي في تويتر: "شكرا كوزمين".

واتخذ الاتحاد قرار الاستغناء عن المدرب الروماني بعد خسارة لقب الدوري في المراحل الاخيرة من المسابقة لصالح الهلال.

وتصدر الاتحاد الدوري قبل مرحلتين من نهاية الموسم عندما انتزعها الهلال وحافظ على لقبه.

وقاد كونترا الاتحاد في 29 مباراة فاز في 19 وتعادل في 5 وخسر 5 مباريات.

من جهة أخرى، أعلن نادي الفتح عن تعاقده مع المدافع الاسباني فران فيليس حتى 2024.

وقال الفتح عبر حسابه الرسمي على "تويتر: "رحبوا بالفتحاوي الجديد" دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وسبق لفيليس اللعب للعديد من الأندية الاسبانية ومنها خيمناستيك تاراغونا وألميريا ويونيون ديبورتيفا لوغرونيس.

وفيليس هو ثاني صفقات الفتح بعد الاولى مع حارس المرمى الدولي السويدي جاكوب رينيه (28 عاما) من ألبورغ الدنماركي.

ع ج/م م/ز ر

© 2022 AFP