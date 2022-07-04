بطولة السعودية: الهلال يمدد عقد مدربه دياس لعام إضافي

فايز نورالدين ا ف ب

الرياض (أ ف ب) – بعد قيادته الهلال إلى لقب صعب في الدوري السعودي لكرة القدم، مدّد فريق العاصمة عقد مدربه الأرجنتيني رامون دياس لعام إضافي.

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وكتب حامل لقب دوري أبطال آسيا الإثنين عبر حسابه الرسمي في تويتر "القصة مستمرة" ونشر مقطع فيديو تناول فيه شعارات الاندية التي حقق دياس الفوز امامها، مختتما "عام واحد إضافي".

وقاد دياس (62 عاماً) الهلال للتتويج بلقب الدوري للموسم الثالث توالياً، هو الثاني له بعد فترته الأولى في موسم 2016-2017، حينما حقق الفريق الأزرق اللقب للمرة الأولى منذ2011 قبل جولتين على النهاية.

وعاد المهاجم الدولي السابق لتدريب "الزعيم" بعد رحيل البرتغالي ليوناردو جارديم، ليشرف عليه وهو في المركز الرابع بفارق 16 نقطة عن الاتحاد المتصدر. قاده إلى الفوز في 12 مباراة من اصل 13 وخسر مباراة واحدة امام الفيحاء، قبل أن يسقط أمام الفريق عينه في نهائي كأس الملك.

© 2022 AFP