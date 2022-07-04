فريق السومو الأوكراني وجد في اليابان ملاذاً له بعيداً عن الحرب

فيليب فونغ ا ف ب

وجد مصارعو السومو الأوكرانيون الذين تعطلت تدريباتهم نتيجة الغزو الروسي، ملاذاً لهم في اليابان بعيداً عن الحرب من أجل الاستعداد للمشاركة في الألعاب العالمية 2022

سوكا (اليابان) (أ ف ب) – وجد مصارعو السومو الأوكرانيون الذين تعطلت تدريباتهم نتيجة الغزو الروسي، ملاذاً لهم بعيداً عن الحرب، في اليابان مهد هذه الرياضة، من أجل الاستعداد للمشاركة في الألعاب العالمية المخصصة للرياضات غير المدرجة في الألعاب الأولمبية الصيفية.

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يتوجّه فريق السومو الأوكراني المكوّن من ستة هواة الى ولاية ألاباما الأميركية الثلاثاء للمنافسة في الألعاب العالمية، على أمل العودة بالميداليات الذهبية.

كان الفريق قد أنهى للتو حصة تدريبية في خاركيف عندما بدأ الغزو الروسي في أواخر شباط/فبراير، ما أدى الى تعرض المدينة للقصف.

ونظّم أحد المعارف معسكراً تدريبياً في اليابان بعيداً عن الحرب من أجل منح المصارعين الستة فرصة التحضير للألعاب، والفريق يتطلع الآن بفارغ الصبر لخوض المنافسات التي تحتضنها برمنغهام في ولاية ألاباما بين 7 و17 تموز/يوليو الحالي.

وقالت إيفانا بيريزوفسكا، الحائزة على الميدالية الفضية في فئة الوزن المفتوح خلال الألعاب العالمية 2017 وواحدة من امرأتين في الفريق، إن "الصواريخ تتساقط في جميع أنحاء أوكرانيا والأشياء تدمّر في كل مكان".

وكشفت عن أهدافها من المشاركة في الألعاب العالمية بالقول "أولاً وقبل كل شيء، أريد أن أمنح نفسي شيئاً يُسعدني ثم أريد أن أمنح الناس في الوطن شيئاً يفرحهم".

يقتصر الاحتراف في السومو على اليابان فقط، لكن الرياضة القديمة تحظى بشعبية على مستوى الهواة في جميع أنحاء العالم، وهناك قرابة 3 آلاف أوكراني من ممارسي هذه اللعبة ما جعل من بلادهم واحدة من أكثر البلدان نجاحاً منذ أن أدرجت هذه الرياضة لأول مرة في الألعاب العالمية عام 2005.

وصل الفريق الأوكراني الى اليابان في أواخر أيار/مايو وأقام معسكرات تدريبية في جنوب مقاطعتي أويتا وإيهيمي.

المعسكر التدريبي الأول كان في منطقة أوسا التي هي مسقط رأس أسطورة السومو يوكوزونا فوتاباياما الذي سجل 69 انتصاراً متتالياً في ثلاثينيات القرن الماضي في إنجاز قياسي ما زال صامداً حتى الآن.

"أمر مهم دائماً للأوكرانيين"

وأفادت مدربة الفريق الأوكراني ليوبوف كوروبكو إن مصارعيها جاهزون الآن لخوض الألعاب العالمية "المهمة للغاية"، على الرغم من الاضطراب الذي سببته الحرب، مشددة على أن "الفوز بالميداليات هناك (الألعاب العالمية) أمر مهم دائماً للأوكرانيين".

يقتصر الاحتراف في السومو على اليابان فقط، لكن الرياضة القديمة تحظى بشعبية على مستوى الهواة في جميع أنحاء العالم، وهناك قرابة 3 آلاف أوكراني من ممارسي هذه اللعبة فيليب فونغ ا ف ب

وتابعت "لدينا الكثير من مصارعي السومو المشاركين (في الألعاب) وأعتقد أنه يمكننا المساهمة والمساعدة في رفع صورة بلدنا".

وتقام الألعاب العالمية كل أربع أعوام منذ 1981 وتتميز بمجموعة من الرياضات غير الأولمبية من رياضة التوجيه "أورينتيرينغ" غير المألوفة الى البلياردو والبولينغ مروراً بالرياضات القتالية مثل الكاراتيه والكيكبوكسينغ وجو-جيتسو أو كرة اليد الشاطئية...

وتم تأجيل هذه النسخة من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا وسيغيب عنها الرياضيون الروس والبيلاروس بسبب الغزو، لكن ليوبوف كوروبكو رأت بأنه "لا يجب الخلط بين الرياضة والسياسة"، مضيفة "أعتقد أن هناك الكثير من الرياضيين الروس الذين يعارضون هذه الحرب".

ورأت أن الألعاب العالمية كانت لتشكل "مكاناً جيداً لرياضييهم من أجل إخبارنا بآرائهم كأصدقاء والتعبير عن رغبتهم بالسلام".

ويقول المدرب كوستيانتين كوروبكو إن والده أسس اتحاد السومو الأوكراني عام 1999 وساعد في جذب الاهتمام بهذه الرياضة التي باتت "شعبية جداً" وفق ما أفاد.

يعتقد كوروبكو أن للسومو مستقبل مشرق في أوكرانيا، مضيفاً "بالطبع في البداية كان من الصعب على الجميع فهمها، لكن في الواقع القواعد بالنسبة للأطفال الصغار بسيطة جداً".

© 2022 AFP