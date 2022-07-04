مانشستر سيتي يضم كالفن فيليبس لاعب وسط ليدز

اتيلا كيسبندك ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أعلن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي في كرة القدم، تعاقده الإثنين مع لاعب وسط ليدز يونايتد الدولي كالفن فيليبس لستة أعوام.

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وخاض اللاعب البالغ 26 عاماً 234 مباراة مع ليدز على مدى ثمانية أعوام، مسجلاً 14 هدفاً و14 تمريرة حاسمة.

ووافق سيتي على ضم اللاعب مقابل 42 مليون جنيه (51 مليون دولار) زائد 3 ملايين جنيه مكافآت إضافية محتملة.

وسيعزّز فيليبس تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي أعلن الإثنين أيضاً انتقال مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس إلى أرسنال.

وقال فيليبس "أثبت سيتي انه الفريق الأفضل في الدوري، مع تشكيلة رائعة ومدرب من طراز بيب غوارديولا الذي يُعدّ عن حق الأفضل في العالم".

وسيعوّض فيليبس رحيل لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو، بعد مسيرة ناجحة في صفوف الفريق الأزرق.

© 2022 AFP