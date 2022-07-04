وصول ناقلة نفط إيرانية جديدة إلى سوريا

جوني يوجيغا ا ف ب

الناقلة النفطية "أدريان دارا" أو "غريس 1" سابقاً ترفع العلم الإيراني قبالة سواحل جبل طارق في 18 آب/أغسطس 2019

طهران (أ ف ب) – وصلت ناقلة نفط إيرانية جديدة مساء السبت إلى ميناء بانياس السوري الواقع على البحر المتوسط شمال غربي البلاد، على ما أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء الاثنين.

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وناقلة النفط هذه هي الثالثة التي تدخل خلال الأسابيع الأخيرة سوريا، البلد الذي دمرته حرب دامية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات كلفت قطاع المحروقات عشرات المليارات من اليورو.

يأتي تفريغ زيت الوقود في ميناء بانياس عقب افتتاح خط ائتماني جديد بين دمشق وطهران.

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الاثنين أن الرئيس السوري بشار الأسد وقع "مرحلة جديدة" من خط الائتمان تشمل تزويد سوريا بالطاقة والإمدادات الأخرى اللازمة لسد النقص.

في تموز/يوليو 2015، وافق البرلمان السوري على اتفاقية مع إيران بشأن فتح خط ائتماني جديد بمليار دولار، بعد خطي ائتمان مشابهين في عام 2013 (4,6 مليار دولار) لسد احتياجات سوريا النفطية في حين تتعرض البلاد، على غرار إيران، لحظر دولي.

© 2022 AFP