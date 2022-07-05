ايقاف مهاجم توتنهام الجديد ريشارليسون بسبب سلوك غير لائق

بول إليس ا ف ب

لندن (أ ف ب) – يغيب الوافد الجديد إلى نادي توتنهام الانكليزي المهاجم الدولي البرازيلي ريشارليسون عن المباراة الأولى لفريقه في الدوري المحلي، بعد قرار ايقافه على خلفية رميه مفرقعات نارية عقب تسجيله هدفاً خلال دفاعه عن ألوان فريقه السابق إيفرتون الموسم الماضي.

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وانتقل ريشارليسون إلى توتنهام الأسبوع الماضي مقابل صفقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني (71 مليون دولار)، لكن البرازيلي عليه الانتظار لخوض مباراته الاولى بقميص فريقه الجديد.

سجل المهاجم ابن الـ 25 عاماً هدف إيفرتون في الفوز على تشلسي 1-صفر في الاول من أيار/مايو، فقام بالقاء شعلة نارية التقطها على أرض الملعب باتجاه مدرجات ملعب "غوديسون بارك".

واعتبر فوز إيفرتون خطوة مهمة في معركته الناجحة لتجنب الهبوط.

أقرّ ريشارليسون المرتبط مع توتنهام بعقد مدته خمس سنوات بسلوكه غير اللائق بعد اتهامه من قبل الاتحاد المحلي للعبة في الأول من حزيران/يونيو، ليقرر الأخير الثلاثاء ايقافه لمباراة واحدة وفرض عليه غرامة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني.

وأفاد الاتحاد في بيان "أوقفت لجنة تنظيمية مستقلة ريشارليسون دي أندرادي لمباراة واحدة وغرمته 25 ألف جنيه إسترليني بعد خرقه لقاعدة الاتحاد الإنكليزي خلال مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد 1 أيار/مايو 2022".

وتابع "اعترف مهاجم توتنهام هوتسبر أن سلوكه أثناء اللعب مع إيفرتون خلال الدقيقة 46 من المباراة ضد تشلسي كان غير لائق، وفرضت العقوبة عليه خلال جلسة استماع لاحقة".

© 2022 AFP