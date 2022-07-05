"شل" تنضم لمشروع تطوير أكبر حقل للغاز في العالم في قطر

كوين فال فيل ا ن ب/ا ف ب

صورة بتاريخ 5 أيار/مايو 2022 تظهر شعار شركة شل في مصفاة لها بروتردام

الدوحة (أ ف ب) – أعلنت قطر الثلاثاء اختيار شركة "شل" شريكا خامسا للمساهمة في تطوير أكبر حقل للغاز في العالم.

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ووقعت المجموعة التي تتخذ من بريطانيا مقرا اتفاقا الثلاثاء يمنحها نسبة 6,25% لتطوير جزء من حقل الشمال الشرقي ضمن مشروع تبلغ كلفته نحو 28 مليار دولار.

ستحظى "إكسون موبيل" بحصة نسبتها 6,25% من مشروع حقل الشمال الشرقي الذي تطوره قطر وهي نفس حصة "توتال إنرجي" الفرنسية، بينما ستحظى شركة "إيني" الإيطالية و"كونوكو فيليبس" الأميركية بنسبة تبلغ 3,1 بالمئة.

ونقل بيان عن سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري ورئيس مجلس إدارة شركة "قطر للطاقة" قوله "كواحدة من أكبر اللاعبين في مجال الغاز الطبيعي المسال، (شل) لديها الكثير لتقديمه للمساعدة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة والأمن".

يتضمن مشروع حقل الشمال الشرقي توسعة حقل الشمال البحري، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وتشترك فيه قطر مع إيران.

ويضم حقل الشمال حوالى 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات شركة قطر للطاقة.

وتمتد الاحتياطات تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية لكنّ العقوبات الدولية تعرقل مساعي الجمهورية الإسلامية لاستغلال حصتها في حقل جنوب فارس للغاز.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في إطار المشروع في 2026 وسيساعد قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا.

وتسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا في مضاعفة الجهود حول العالم لتطوير مصادر جديدة للطاقة في وقت تحاول الدول الغربية تقليل اعتمادها على روسيا.

© 2022 AFP