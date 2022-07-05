طواف فرنسا: فان أيرت يحرز المرحلة الرابعة ويعزز صدارته

آن-كريستين بوجولا ا ف ب/ا ف ب

كاليه (فرنسا) (أ ف ب) – قلب البلجيكي فوت فان أيرت الطاولة في اللحظات الأخيرة وأحرز المرحلة الرابعة من طواف فرنسا الثلاثاء، معززاً صدارته للترتيب العام.

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وبعدما حلّ ثانياً في كل من المراحل الثلاث الأولى في الدنمارك، عبر "جامبو-فيسما" بالقميص الأصفر خط النهاية في كاليه قبل ثماني ثوانٍ عن أقرب منافسيه مواطنه جاسبر فيليبسن.

وفاز فان أيرت البالغ 27 عاماً بالمرحلة السابعة له في الطواف، منذ مشاركته الأولى في العام 2019.

وقال فان أيرت "هذا فوز استثنائي بالنسبة لي. إنه شيء جديد بالنسبة لي ولحظة خاصة حقاً".

وظن فيليبسن للحظة أنه فاز بالمرحلة، واحتفل قبل أن يعي حقيقة النتائج.

وفي هذا الصدد، قال البلجيكي الفائز "أنا آسف لما حصل مع فيليبسن، لا يجب أن نضحك عليه".

وفي الترتيب العام، يتقدم البلجيكي الآن بـ25 ثانية على مواطنه إيف لامبيرت، و32 ثانية على حامل اللقب السلوفيني تادي بوغاتشار، عشية مرحلة الحصى المؤدية إلى أرينبرغ (شمال).

وتمتد مرحلة الأربعاء على طول 157 كيلومتراً بمسار من ليل إلى أرينبرغ، مع 20 كيلومتراً من الطريق مرصوفة بالحصى. وقد تكون هذه المرحلة حاسمة بالنسبة للترتيب العام.

© 2022 AFP