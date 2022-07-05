غالتييه مدرب سان جرمان الجديد جاهز لـ "رفع التحدي"

برتران غاي ا ف ب

باريس (أ ف ب) – أعلن باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء التعاقد رسمياً مع المدرب كريستوف غالتييه خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال رسمياً من مهامه في وقت سابق من الاعلان.

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وبات غالتييه (55 عاما) الذي تخلى عن تدريب نيس في نهاية حزيران/يونيو بعد ان قاد ليل الى لقب الدوري في 2021، سابع مدرب في نادي العاصمة بعد انتقال ملكيته إلى شركة قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011، ليكمل ثورة سان جرمان التي بدأت مع تمديد عقد مهاجمه كيليان مبابي واقالة مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو وتعيين المستشار الرياضي البرتغالي لويس كامبوس بدلاً منه.

وقدّم سان جرمان مدربه الجديد في مؤتمر صحافي وأكّد "قدرتي على رفع التحدي، مع هدف واضح ومطلق وأولوية، وهو دوري أبطال أوروبا".

وتوصل سان جرمان إلى اتفاق للتخلي عن خدمات "بوكي" الذي كان عقده يمتد حتى عام 2023، ليودعه النادي صباح الثلاثاء عبر موقعه الرسمي، قبل أن يعقد في وقت لاحق مؤتمراً صحافياً للاعلان رسمياً عن التعاقد مع غالتييه.

-"أقيس بدقة المسؤولية المعطاة لي"-

وظهر المدرب الجديد الذي وقّع على عقد لفترة عامين وفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات أمام الصحافة مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق رمادية في ملعب "بارك دي برانس"، وذلك قبل أوّل حصة تدريبية مقررة بعد ظهر الثلاثاء.

قال غالتييه الذي وصل إلى جانب رئيس النادي القطري ناصر الخليفي "لقد تأثرت، نعم، أنا فخور، نعم".

وتابع "أقيس بدقة المسؤولية المعطاة لي، لضمان أن يخوض باريس سان جرمان موسماً رائعاً. لقد أعددت لذلك. إذا قبلت هذه المسؤوليات، فذلك لأنني قادر على ذلك".

ويمثل غالتييه للنادي الباريسي رمزًا لنهج جديد، أقلّ "لمعاناً" من أسلافه، علماً أن مدرب نيس السابق يملك بين يديه مجموعة كبيرة من النجوم.

وعندما سُئل عن الشائعات التي تتحدث عن امكانية رحيل البرازيلي نيمار (30 عاماً) الذي تعاقد مع سان جرمان في عام 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، قال "بالطبع أود أن يبقى نيمار، لانه عندما تملك لاعبين من العيار العالمي من الأفضل أن يكونوا في صفك بدلاً من مواجهتك".

-نهاية حقبة بوكيتينو-

وكان سان جرمان أكد انتهاء فترة بوكيتينو في بيان جاء فيه "يؤكد باريس سان جرمان أنه أنهى تعاونه مع ماوريسيو بوكيتينو... يودّ النادي أن يشكر ماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على عملهما ويتمنى لهما التوفيق في المستقبل".

ورغم قيادته الى استعادة لقب الدوري المحلي الذي أحرزه ليل الموسم الماضي بقيادة غالتييه بالذات، غادر بوكيتينو النادي الباريسي مع بقاء 12 شهراً على العقد الذي وقعه في كانون الثاني/يناير 2021.

ودفع الأرجنتيني البالغ 50 عاماً ثمن فشل سان جرمان في تحقيق حلم الإدارة القطرية للنادي الباريسي بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه والخروج الموسم المنصرم بطريقة دراماتيكية من الدور ثمن النهائي على يد ريال مدريد الإسباني المتوج لاحقاً باللقب.

وبدا سان جرمان في طريقه لإقصاء النادي الملكي بعدما فاز ذهاباً على أرضه 1-صفر ثم بتقدمه إياباً في "سانتياغو برنابيو"، إلا انه سمح لفريق مدربه السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالعودة من بعيد وحسم بطاقة ربع النهائي بتسجيله ثلاثة أهداف (3-1).

ووصل سان جرمان قبلها بموسم الى نصف النهائي بقيادة الأرجنتيني، لكن مشواره انتهى على يد مانشستر سيتي الإنكليزي بالخسارة 1-2 ذهاباً وصفر-2 إياباً.

ويودّع بوكيتينو العاصمة الفرنسية بعد 84 مباراة وثلاثة ألقاب (الدوري الموسم المنصرم والكأس المحلية 2021 وكأس الأبطال 2020).

© 2022 AFP